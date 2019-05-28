فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
السيد البدوي
السيد البدوي
استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
ودشن العاملون في الشركة، صفحة على "فيسبوك"، تُسمى "استغاثة كنج توت"، يوجهون فيها عدة استغاثت للرئيس السيسي، ولوزير الداخلية، واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد هروب سيد البدوي من مباحث تنفيذ الأحكام بـ6 أكتوبر، كما رصدت
اقرأ المزيد
ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
لوسى (1)

لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

تحدثت الفنانة لوسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" عبر قناة "صدى البلد2"، عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى وفاته التاسعة، وقالت وهي تبكي: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة"، ووصفته بـ"العاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس"، مشيرة إلى أنه لم يرحل عن عالمنا، وروحه مازالت باقية بكل الإرث الذي تركه للأجيال التي جاءت بعده، لأنها أعمال لمست وجدان المشاهدين، مضيفة أنه كان يتطرق في أعماله لكل القضايا في المجتمع والبيت والشارع، لأنه كان يعيش بينهم وفي بيوتهم.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
اقرأ المزيد من الأخبار
هوجان

9 مسلسلات و6 برامج تعرضها قناة «أبو ظبي» في رمضان

أعلنت قناة "أبوظبي" الإماراتية، عن تقديم 14 عملا تليفزيونيًّا ضمن دورتها البرامجية في شهر رمضان المبارك، لتتضمن باقة مختارة من نخبة المسلسلات وأرقى الإنتاجات والبرامج، بما ينسجم مع توجهات شبكة "أبو ظبي للإعلام" الرامية لتوفير محتوى متنوع يُلبي أذواق كافة فئات الجمهور. وتعرض "أبو ظبي" التي تطل على مشاهديها بشعار "هل هلالك أبوظبي دارك" خلال الشهر الفضيل، إنتاجات محلية وعربية، تشمل 9 مسلسلات تجمع بين الدراما الاجتماعية والإنسانية والكوميدية، إلى جانب 6 برامج اجتماعية وثقافية ودينية، مع إتاحة الفرصة لمتابعة حلقات الإعادة على قناة "دراما".
ouija-002

«لا تقترب من ويجا».. 6 أفلام رعب لن تفارق كوابيسك

هل تذكر فيلم التعويذة، ومشهد تحضير الأرواح وسلخ جلد المعزة؟ هل تتذكر كم الرعب الذي أصبت به خلال مشاهدتك هذا الفيلم، ورعشتك تحت الفراش ليلًا وأنت تحاول طرد المشهد من ذاكرتك؟ ورغم ذلك تصر بعدها على أن تحكي الفيلم لأصدقائك، وتتحول إلى محب ومهوس بأفلام الرعب، تتابع أحدث إصداراتها وكل جديد تصدره هوليوود في عالم الرعب، خاصةً تلك التي تدور عن السحر. حسنًا لست وحدك، فصناعة الرعب في هوليوود تقوم بشكل أساسي على السحر والأشباح، بدليل صدور أكثر من فيلم عن لوح ويجا، نستعرض أشهرها في التقرير التالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org