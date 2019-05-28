«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.

ودشن العاملون في الشركة، صفحة على "فيسبوك"، تُسمى "استغاثة كنج توت"، يوجهون فيها عدة استغاثت للرئيس السيسي، ولوزير الداخلية، واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد هروب سيد البدوي من مباحث تنفيذ الأحكام بـ6 أكتوبر، كما رصدت