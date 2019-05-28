رياضة

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الجماعي وقاد أليخاندرو مدرب الأحمال بالفريق تدريبات بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة بمشاركة جميع اللاعبين عدا حراس المرمى وأحمد الشيخ الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في أنكل القدم. بينما انتظم أحمد حمودى وجونيور أجايي لاعبا الفريق، واشتكى
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تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
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الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه

في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.
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محمود الخطيب يسير على خطى رئيس الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، الخطيب سار على خطى رئيس مجلس إدارة الزمالك في جلساته مع اللاعبين داخل أرض الملعب، حيث قام رئيس القلعة الحمراء بالنزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق المران واجتمع باللاعبين والجهاز الفني داخل ملعب التتش بالجزيرة.
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الأهلي عن رحيل لاسارتي: حملة لضرب استقرار الفريق

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، والتفاوض مع مدير فني آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري، مضيفًا أن المدرب ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.
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بعد منع الإعلام من المران.. هل يعود الأهلي للبطولات؟

في تصرف غريب، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قرر إغلاق تدريبات الفريق حتى نهاية مباريات الفريق في مسابقة الدوري، بداية من مساء اليوم الأربعاء، بدعوى توفير التركيز للاعبين، ليطرح البيان الذي أصدره الأهلي العديد من الأسئلة، أهمها، هل الإعلام هو المسئول عن تراجع مستوى الفريق طوال الفترة الماضية؟ هل هو المسئول عن خسارة البطولات؟، وعدم الانضباط الذي ظهر مؤخرًا داخل الفريق الأحمر؟
وليد-ازارو

وليد أزارو يصدم إدارة الأهلي لهذا السبب

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي، يمتلك عرضًا من أحد أندية الدوري الفرنسي من أجل الانتقال إليه في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لا يرغب في تمديد عقده مع المارد الأحمر، جاء ذلك في تصريحات نقلتها على لسان، محمد جمال العاصي، الذي أكد أن أزارو رفض تمديد عقده مع الأهلي رغم المحاولات التي قام بها المدير الرياضي للنادي الأحمر لإقناعه بالاستمرار مع نادي القرن الإفريقي، رافَضًا الإفصاح عن هوية النادي صاحب العرض.
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