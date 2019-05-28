مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الجماعي وقاد أليخاندرو مدرب الأحمال بالفريق تدريبات بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة بمشاركة جميع اللاعبين عدا حراس المرمى وأحمد الشيخ الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في أنكل القدم. بينما انتظم أحمد حمودى وجونيور أجايي لاعبا الفريق، واشتكى

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية شاقة خلال مران الفريق الجماعي وقاد أليخاندرو مدرب الأحمال بالفريق تدريبات بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة بمشاركة جميع اللاعبين عدا حراس المرمى وأحمد الشيخ الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في أنكل القدم.



بينما انتظم أحمد حمودى وجونيور أجايي لاعبا الفريق، واشتكى حمودي وأجايي من كدمات في نهاية مران الفريق أمس، أدت إلى خروجهما من التدريب وعدم استكماله.



وتغيب الثنائي محمد شريف وناصر ماهر، وجاء غياب شريف بسبب أدائه للعمرة، حيث غادر الأراضي المصرية أمس الاثنين، بينما غاب ناصر بسبب وفاة والده عصر اليوم الثلاثاء.



ويواصل فريق بالأهلي تدريباته بصورة طبيعية بعد تأجيل مباراة المقاولون العرب التي كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.