رياضة

تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
وكان الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قد نشر رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا فيها: "أود أن أشكر صديقي تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت
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رمضان-صبحي-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
جهاد-جريشة (1)

الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
جهاد-جريشة

أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه

في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.
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بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
أحمد -حجازى

حجازي حائر بين الأهلي وبيراميدز والكان يحدد موقفه

بعدما انتهى موسمه مع فريق وست بروميتش، دخل مسؤولو الأهلى وبيراميدز، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، من أجل الانضمام لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه حجازي مع النادي الإنجليزي وحصوله على لاعب الموسم، على الرغم من إضاعته ركلة ترجيح ساهمت في إقصاء وست بروميتش من التأهل لنهائي ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بعدما خسر أمام فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه مواطنه أحمد المحمدي.
سيد-عبدالحفيظ

الحرب الكلامية تشتعل بين سيد عبدالحفيظ وخالد الغندور

اشتعلت الحرب الكلامية بين خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع.
تدريب-بيراميدز (2)

دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
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