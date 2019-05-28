تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

تركي آل الشيخ

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".

وكان الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قد نشر رسالة غامضة، وجه خلالها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا فيها: "أود أن أشكر صديقي تركى آل الشيخ على هذه الفرصة فى فريق بيراميدز، ولاعبيه الذين بذلوا جهدا هائلا لتحقيق الأهداف، بما فى ذلك الفوز على الأهلى والزمالك.. سعيد لأننى استمتعت