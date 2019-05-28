«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

ولد الغلابة

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.

وقوف متابعي "ولد الغلابة" أمام المشهد، لم يكن فقط للتحول الكبير الذي شهدته شخصية "عيسى" (أحمد السقا)، وإنما لاقتباسه كليةً من مشهد آخر من المسلسل الشهير Breaking Bad، خاصةً أن العمل الأخير أيضًا قد سلك الصالحون فيه مسارات غير شرعية بعدما اضطرتهما الظروف؛ ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة"