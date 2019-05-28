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«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
وقوف متابعي "ولد الغلابة" أمام المشهد، لم يكن فقط للتحول الكبير الذي شهدته شخصية "عيسى" (أحمد السقا)، وإنما لاقتباسه كليةً من مشهد آخر من المسلسل الشهير Breaking Bad، خاصةً أن العمل الأخير أيضًا قد سلك الصالحون فيه مسارات غير شرعية بعدما اضطرتهما الظروف؛ ما جعل الكثيرين يشعرون أن صناع "ولد الغلابة"
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السيد-البدوى (3)

«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
لوسى (1)

لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

تحدثت الفنانة لوسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" عبر قناة "صدى البلد2"، عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى وفاته التاسعة، وقالت وهي تبكي: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة"، ووصفته بـ"العاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس"، مشيرة إلى أنه لم يرحل عن عالمنا، وروحه مازالت باقية بكل الإرث الذي تركه للأجيال التي جاءت بعده، لأنها أعمال لمست وجدان المشاهدين، مضيفة أنه كان يتطرق في أعماله لكل القضايا في المجتمع والبيت والشارع، لأنه كان يعيش بينهم وفي بيوتهم.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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مى-عمر-ومحمد-سامى

مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
ولد-الغلابة

ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام. على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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