دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

سيارة شيفروليه - صورة أرشيفية

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.

أشار المحامي في دعواه إلى أن قطع الغيار الخاصة بالسيارة غير متوفرة بالأسواق، وعندما ذهب إلى التوكيل لعلاج مشكلة خاصة بالهيكل الخارجى للسيارة، كانوا يعطونه ميعادا وعند الذهاب يقومون بتغيير الميعاد إلى آخر، وذلك بحجة عدم وجود الفني المختص، بنية المماطلة حتى تنتهي الفترة الخاصة بضمان السيارة، بحسب الدعوى. وسبق