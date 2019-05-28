جريمة

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
سيارة شيفروليه - صورة أرشيفية
سيارة شيفروليه - صورة أرشيفية
أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
أشار المحامي في دعواه إلى أن قطع الغيار الخاصة بالسيارة غير متوفرة بالأسواق، وعندما ذهب إلى التوكيل لعلاج مشكلة خاصة بالهيكل الخارجى للسيارة، كانوا يعطونه ميعادا وعند الذهاب يقومون بتغيير الميعاد إلى آخر، وذلك بحجة عدم وجود الفني المختص، بنية المماطلة حتى تنتهي الفترة الخاصة بضمان السيارة، بحسب الدعوى. وسبق
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طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
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رامز-في-الشلال (3)

القضاء الإداري يحسم مصير عرض «رامز في الشلال»

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك المطالبة بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «رامز في الشلال» المذاع على قناة MBC مصر لانتفاء القرار الإداري، وألزم مقيم الدعوى بالمصروفات، وذكرت الدعوى أن الاستمرار في إذاعة البرنامج يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا على الإطلاق، كما تعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ، وفق نص الدعوى.
ملح

ضبط 12 طن ملح فاسد في مصنع تعبئة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بغرب الإسكندرية اليوم الأحد، التحفظ على 12 طن ملح مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الملح، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري داخل مصنع بدون ترخيص.
التموين -مصنع-حلوى جافة5

مباحث التموين في رحلة فرض سيطرتها على الأسواق برمضان

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك بتكثيف حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق؛ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
حسن-مالك

الحكم على حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد القومي.. غدا

تصدر، غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس. وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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