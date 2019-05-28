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زاهي حواس: لهذا السبب طردت بيونسيه من أمام أبو الهول

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
بيونسيه
بيونسيه
حكى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه طرد المغنية الأمريكية بيونسيه من أمام أبو الهول حينما ضرب حارسها المصور، وأنه اصطحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما داخل إحدى المقابر الفرعونية، حيث شاهد أوباما أحد حروف الجر اسمه "حر" على جدار المقبرة الفرعونية، وكان حرف الجر هذا بوجه إنسان فقال أوباما إنه يشبهه، ورد حواس، في لقاء مع إنجي أنور ببرنامج "سري مش للغاية" عبر إذاعة "نغم إف إم"، على اعتقاد البعض أن هناك مادة موجودة في حلق المومياء من يمتلكها يستطيع تسخير الجان، قائلا: "أنا بقول للناس مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر".
وأضاف زاهي حواس، أن "هذه الشائعة مصدرها مواد التحنيط التي وضعت في زجاجة، والفهلوية قالوا للناس إنها زئبق أحمر، وأن البعض يرسل للناس رسالة تقول: انزل يا محمد لقينا آثار، وهؤلاء نصابون". وأشار حواس إلى أنه يجهز الآن لأوبرا توت عنخ آمون، وهي أوبرا تحكي حياة وقصة الملك المصري الأشهر، وأضاف أنه يكتبها بنفسه
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لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

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مدير مستشفى 57 يكشف تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة

"لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف قوم حارب، بطل الحكايات قدر على الصعب وفاق قوم حارب، أنت البطل اللي بنستناه فرحنا وقوم، الدنيا معاك، ناسك عايزاك".. بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات؛ يقدم الفنان محمد منير أغنيته "أنت البطل" لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقام بتسجيلها فور عودته من أسوان، وطرحتها مساء اليوم الإثنين "57357" عبر حسابها الرسمي بـ"يوتيوب". وتبرع "الكينج" بأجره الذي لم يزد على 500 ألف جنيه لصالح مستشفى أورام أسوان.
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سوسن-بدر. (3)

زاهي حواس: سوسن بدر ملكة فرعونية 3000% (فيديو)

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن هناك ممثلات وفنانات ملامحهن مصرية فرعونية خالصة. وأضاف حواس، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، والذى يعرض عبر فضائية «المحور»: «معالى زايد الله يرحمها كنت بحس إن وشها مصرى 100%، وسوسن بدر ملكة فرعونية 3000%». وتابع: «إلهام شاهين كانت تقولى أنا نفسى أمثل دور الملكة حتشبسوت، وبالفعل أنا كتبتلها 10 صفحات من قصة الملكة حتشبسوت كمعالجة، وكنت هكمل، لكن بدأت بقا المشروع المصرى لدراسة الممياوات الملكية، اللى زمان كنت بدرسها من الأجانب».
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