زاهي حواس: لهذا السبب طردت بيونسيه من أمام أبو الهول

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

بيونسيه

حكى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه طرد المغنية الأمريكية بيونسيه من أمام أبو الهول حينما ضرب حارسها المصور، وأنه اصطحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما داخل إحدى المقابر الفرعونية، حيث شاهد أوباما أحد حروف الجر اسمه "حر" على جدار المقبرة الفرعونية، وكان حرف الجر هذا بوجه إنسان فقال أوباما إنه يشبهه، ورد حواس، في لقاء مع إنجي أنور ببرنامج "سري مش للغاية" عبر إذاعة "نغم إف إم"، على اعتقاد البعض أن هناك مادة موجودة في حلق المومياء من يمتلكها يستطيع تسخير الجان، قائلا: "أنا بقول للناس مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر".

وأضاف زاهي حواس، أن "هذه الشائعة مصدرها مواد التحنيط التي وضعت في زجاجة، والفهلوية قالوا للناس إنها زئبق أحمر، وأن البعض يرسل للناس رسالة تقول: انزل يا محمد لقينا آثار، وهؤلاء نصابون". وأشار حواس إلى أنه يجهز الآن لأوبرا توت عنخ آمون، وهي أوبرا تحكي حياة وقصة الملك المصري الأشهر، وأضاف أنه يكتبها بنفسه