بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

بالرغم من علاقته التي ظهرت جيدة بمصر في بداية ظهوره عندما نجح بالانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي واعترافه بوقوف مصر بجواره إلا أن موقفه تغير فجأة

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.

وبات واضحًا أن رئيس الكاف يميل تجاه المغرب ويعتمد على المغاربة في العديد من المناصب المؤثرة، فبعد تعيين معاذ حجي بدلا من عمرو فهمي جاءت عقوبة جريشة السريعة بعد شكوى الاتحاد المغربي لتؤكد على قوتهم داخل الكاف. إقالة عمرو فهمي بعدما اشتعل الصراع بين المصري عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي

وبات واضحًا أن رئيس الكاف يميل تجاه المغرب ويعتمد على المغاربة في العديد من المناصب المؤثرة، فبعد تعيين معاذ حجي بدلا من عمرو فهمي جاءت عقوبة جريشة السريعة بعد شكوى الاتحاد المغربي لتؤكد على قوتهم داخل الكاف.

إقالة عمرو فهمي



بعدما اشتعل الصراع بين المصري عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، ورئيس الاتحاد، أعلن الكاف إقالة فهمي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير الذي عُقد بالقاهرة، يومي 11 و12 أبريل، إعادة هيكلة الإدارة المركزية.. القرارات المتخذة هي إقالة عمرو فهمي، والانفصال الودي عن نائب الأمين العام، المسؤول عن الإدارة والأمور المالية، الصادق العلوي، وتعيين معاذ حجي كأمين عام للاتحاد".

رويترز تفضح رئيس الكاف



علاقة أحمد أحمد بالمغرب

تصريحات قبل الإقالة

فجرت وكالة "رويترز" للأنباء مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل عمرو فهمي عن منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقى، مؤكدة أن السبب وراء رحيل فهمى يرجع إلى الاتهامات التي وجهها فهمي إلى أحمد أحمد الذي تولى رئاسة الكاف منذ عامين، بعد رحيل الكاميروني عيسى حياتو، بالحصول على رشا، واتهامات جنسية، وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، لصالح الرجل المدغشقري، في ضربة محتملة لجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتنظيف اللعبة بعد سلسلة الفضائح الأخيرة.التقرير الذي نشرته الوكالة، تناول ما جاء بإحدى الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشا في حسابات رؤساء اتحادات كرة القدم بدولتي كاب فيردي وتنزانيا.وأشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740 ألف دولار تقريبًا، من المفترض أن يتم توزيع الشحن الجوي من إحدى الشركات التي تتخذ أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل الاتحاد الإفريقي.ونقلت "رويترز" تصريحات لمصادر رفيعة المستوى، داخل الكاف، أن إقالة عمرو فهمي، جاءت بعد أن جمع وثائق تدين أحمد أحمد.في مفاجأة أخرى نشرت صحيفة العين الإماراتية، تقريرا لها يؤكد أن عمرو فهمي كان يرفض المد المغربي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واعتبار الدار البيضاء العاصمة الرياضية لإفريقيا، بعدما استضافت عددا من الفعاليات المهمة مؤخرا، كان من بينها اجتماعات المكتب التنفيذي وبعض الورش المهمة المتعلقة بالتطوير، فضلا عن تولي رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع مهمة النائب الثالث لرئيس الكاف، وإدارته عددًا من اللجان من بينها المالية والتدبير والتعويضات والأجور، وتوج في عام 2018 بجائزة الكاف لأفضل رئيس اتحاد محلي.علاقة المغرب بالكاف تحسّنت بعد تولي أحمد أحمد رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث حصل في عهده على تنظيم بطولات عدة من بينها كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018، وكأس الشباب لأقل من 17 عامًا لعام 2021، وكأس الصالات 2020، وكانت المغرب المرشح الأبرز لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة لتفوز مصر بالتنظيم بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.وفي تصنيف المنتخبات التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، تم وضع المنتخب المغربي في التصنيف الأول ليتجنب مواجهة بعض المنتخبات القوية، من بينها مصر صاحبة الأرض والجمهور، بعدما أكدت التقارير العالمية أن تصنيف المغرب بالمرتبة الثانية، وفقا للمعتمد دائما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يعتمد على حسابات خاصة في كل مرة.

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتصرف غريب بعد مباراة الوداد والترجي حيث قال في تصريحات صحفية لصحيفة المنتخب المغربية، إنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم المصري، وذكر في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء.

وبعد التصريحات التي أدلى بها للصحيفة المغربية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال، حسبما ذكر الكاف في بيانه.

الخلاصة أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعترف بجميل مصر بعد الوقوف بجواره أثناء خوضه الانتخابات على مقعد رئيس الكاف الذي نجح في النهاية بالحصول عليه، إلا أن موقفه تجاه مصر تغير مع مرور الوقت، وبدأ بتقليص دور المسئولين المصريين داخل الاتحاد.