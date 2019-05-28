رياضة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

بالرغم من علاقته التي ظهرت جيدة بمصر في بداية ظهوره عندما نجح بالانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي واعترافه بوقوف مصر بجواره إلا أن موقفه تغير فجأة
تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
أحمد احمد مع هاني ابو ريدة
أحمد احمد مع هاني ابو ريدة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
وبات واضحًا أن رئيس الكاف يميل تجاه المغرب ويعتمد على المغاربة في العديد من المناصب المؤثرة، فبعد تعيين معاذ حجي بدلا من عمرو فهمي جاءت عقوبة جريشة السريعة بعد شكوى الاتحاد المغربي لتؤكد على قوتهم داخل الكاف.   إقالة عمرو فهمي بعدما اشتعل الصراع بين المصري عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي
اقرأ المزيد
جهاد-جريشة‎

أول قرار من لجنة الحكام بعد إيقاف جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي. وأكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.
مجلس-إدارة-الأهلي يبدأ-اجتماعه-بالوقوف دقيقة-حدادًا-على روح-خالد-توحيد

الأهلي يحسم موقفه من الانسحاب في اجتماع السبت

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة يوم السبت المقبل، استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس، ويستعرض المجلس الموقف كاملا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي، كان المجلس قد سبق وأعلن عن رغبته في إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وشدد النادي في بيان رسمي أنه لن يخوض أي مباريات بعد بطولة أمم إفريقيا.
تركي- آل- شيخ‎

تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
اقرأ المزيد من الأخبار
جهاد-جريشة (1)

الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
فرج-عامر (2)

فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (4)

عقوبة جديدة من «الكاف» ضد الأهلي.. تعرف على السبب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، توقيع غرامة مالية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدرها 10 آلاف دولار، على خلفية ما بدر من جماهيره خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي الأخيرة، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطاب من الكاف بالغرامة الموقعة على النادي الأهلي والبالغة 10 آلاف دولار، بسبب إشعال الجماهير للشماريخ في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام وصن داونز، وكان الفريق الأحمر خرج من دور الثمانية من البطولة عقب الهزيمة أمام الفريق الجنوب إفريقي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org