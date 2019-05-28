الأهلي يحسم موقفه من الانسحاب في اجتماع السبت

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

مجلس الاهلى

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة يوم السبت المقبل، استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس، ويستعرض المجلس الموقف كاملا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي، كان المجلس قد سبق وأعلن عن رغبته في إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وشدد النادي في بيان رسمي أنه لن يخوض أي مباريات بعد بطولة أمم إفريقيا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا عصر اليوم الثلاثاء أكد خلاله تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل. وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم