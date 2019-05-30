مديحة يسري.. سمراء النيل التي خانها الجميع إلا واحدا

اختيرت مديحة يسري، من قِبل مجلة "التايم" خلال حقبة الأربعينيات ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم، واشتُهرت بشغفها الشديد بالأزياء والموضة، ولها 3 زيجات فنية

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مديحة يسري

مديحة يسري، سمراء النيل التي عاشت 97 عامًا، فهي من مواليد 3 ديسمبر 1921 بمحافظة القاهرة، ورحلت عن عالمنا قبل عام واحد في 30 مايو 2018، بعد صراع طويل مع المرض، بدأت مسيرتها الفنية ببداية الأربعينيات حينما اكتشفها المخرج محمد كريم بعدما كان يبحث عن وجوه جديدة، وأنهتها برغبتها حينما قررت الاعتزال عام 2004، بعدما قدّمت أكثر من مئة عمل، تنوعت ما بين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، ورغم أنها ابتعدت عن الساحة، فإن حب الفن ظل في قلبها، فكانت تأمل أن تتحسن حالتها الصحية بعدما أصابتها أمراض الشيخوخة، لتعود مرة أخرى لكتابة المقالات والمذكرات.

البداية مديحة يسري اسمها الحقيقي "هنومة حبيب خليل"، تلقت تعليمها في مدرسة الفنون، وظهرت للمرة الأولى في دور صغير عام 1942 بفيلم "ممنوع الحب"، أمام الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الذي غنى لها "بلاش تبوسني في عينيا"، وشاركت معه أيضًا بدور صغير في فيلم "رصاصة في القلب"، مما أهلها لدور البطولة للمرة