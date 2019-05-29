أول قرار من لجنة الحكام بعد إيقاف جهاد جريشة

تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

جهاد جريشة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي. وأكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن اتحاد الكرة على ثقة بأن الكاف ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع