رياضة

أول قرار من لجنة الحكام بعد إيقاف جهاد جريشة

تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الإفريقي. وأكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن اتحاد الكرة على ثقة بأن الكاف ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد على أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
جهاد-جريشة (2)

لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
جهاد-جريشة

«الكاف» يوقف جهاد جريشة.. ويستبعده من كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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