رياضة

شلبي للجبلاية: بلاش ضحك على الدقون..والأهلي لن ينسحب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
قال الإعلامي مدحت شلبي، إن المهندس هاني بو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كان يعلم أن اللجنة التي قام بتشكيلها قبل أيام لحل أزمة الدوري المصري ستفشل، متساءلًا: «هل كان قرار تشكيلها لمجرد التشريف أم التلبيس؟». وتابع شلبي، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: «كنت أعلم أن هذا سيحدث وأن هذه اللجنة ستفشل، بدليل أنهم أرسلوا الدعوة إلى 18 ناديا حضر 3 أندية فقط، بلاش ضحك على الدقون، لو حد نفسه يبقى مهم ياريت يخليه كده في حتة تانية».
وعن قرار لجنة المسابقات، علق: «طلب الزمالك كان غير عادل بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي، وكل الاحترام لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن أقول لهم رفقا بمصر، وكفى كل هذه الضغوط التي تمارس على الوطن». واستمر في حديثه: «الأهلي ليس ناديا صغيرا، ومسؤولوه يعلمون قدر الجماهيرية التي يتمتع بها، لذلك
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أبوريدة

لماذا يختفي أبو ريدة في أزمات الكاف مع المصريين؟

أزمة جديدة أفتعلها الاتحاد الإفريقي مع المصريين بعد أن أعلن عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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وكيل جروس يكشف موقفه من الاستمرار في الزمالك

أوضح محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير سيقود الفريق الأبيض في مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس، القادم ثم الجونة أو حرس الحدود المحدد لها 3 يونيو المقبل. وأكد حبشي، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، عبر قناة «تايم سبورتس»، أن جروس سيقوم بعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع مسؤولي النادي الأبيض، للتفاوض حول إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق لمدة جديدة.
الكاف

مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».
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محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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