شلبي للجبلاية: بلاش ضحك على الدقون..والأهلي لن ينسحب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

مدحت شلبي

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن المهندس هاني بو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كان يعلم أن اللجنة التي قام بتشكيلها قبل أيام لحل أزمة الدوري المصري ستفشل، متساءلًا: «هل كان قرار تشكيلها لمجرد التشريف أم التلبيس؟». وتابع شلبي، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: «كنت أعلم أن هذا سيحدث وأن هذه اللجنة ستفشل، بدليل أنهم أرسلوا الدعوة إلى 18 ناديا حضر 3 أندية فقط، بلاش ضحك على الدقون، لو حد نفسه يبقى مهم ياريت يخليه كده في حتة تانية».

وعن قرار لجنة المسابقات، علق: «طلب الزمالك كان غير عادل بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي، وكل الاحترام لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن أقول لهم رفقا بمصر، وكفى كل هذه الضغوط التي تمارس على الوطن». واستمر في حديثه: «الأهلي ليس ناديا صغيرا، ومسؤولوه يعلمون قدر الجماهيرية التي يتمتع بها، لذلك