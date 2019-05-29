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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر. واتهم هشام عشماوي بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم
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ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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مكرم محمد أحمد: إعلامنا «مكسح».. ومفيش حد واقف جنبي

اعتبر مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الإعلام في مصر "مكسح" وغائب عن الأحداث في المنطقة، مضيفا "لم يذهب صحفي إلى سوريا ليعرف ماذا حدث للسوريين، كما لم يذهب صحفي للسودان ليرى المعتصمين؛ فهي صحافة قاعدة". وأرجع مكرم، في حوار لمجلة صوت الأزهر، أسباب ضعف الإعلام في مصر إلى نقص الكفاءة أولا ونقص الإمكانات، متابعا: لا أظن أن إمكانات الصحافة المصرية وصلت إلى حد أنها لا تستطيع أن تمول رحلة شاب صحفي إلى سوريا أو السودان أو أي رحلة لتغطية صحفية، فالجميع يجلس على المكاتب والجميع يستسهل".
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شيخ الأزهر: الطلاق ليس حل النشوز.. الحوار أولا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها وإشعاره بأنه أقل منها، أما غير ذلك من خلافات لا يسمى نشوزا كما يعتقد البعض، مضيفا أن الطلاق ليس الحل الأول للنشوز، بل يجب أن يكون العلاج متدرجا يبدأ بالمرحلة الأولى وهي الوعظ والحوار والتذكير، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح وهو ما يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديا أو معنويا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء، وفي نهاية المطاف يأتي الطلاق.
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ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: ندعم المؤسسة العسكرية بليبيا لتستعيد الشرعية

أكد الرئيس عبد الفتاج السيسي، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية. جاء ذلك خلال استقبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، النائب البرلماني الألماني "فولكر كاودر"، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية.
السراج واردوغان

ما السيناريو المتوقع بليبيا مع دعم تركيا للسراج؟

دفع التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في معركة تحرير العاصمة طرابلس التي بدأت منذ شهر، إلى بحث حكومة الوفاق عن حل للخروج من تلك الأزمة والبحث عن منقذ لشعورها بالقلق بعد خسارتها السيطرة على طرابلس. ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الليبي تحقيق المزيد من التقدم في معركة طرابلس وإرسال المزيد من التعزيزات إلى محيط العاصمة الليبية للاقتراب من حسم المعركة، أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الاستنجاد بحليفتها تركيا لمواجهة تقدم حفتر.
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي يوضح لحكومة إيطاليا شروط مصر في حل أزمة ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا. وأكد السيسي، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.
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