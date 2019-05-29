مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

هاني ابو ريدة وأحمد أحمد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».

وأفاد بأن مسئولي الكاف لديهم سعادة كبيرة بوجود المقر في مصر، ولا يوجد أي نية لنقله خارج البلاد في الفترة الحالية. وكشف المتناوي، أن الاتحاد الإفريقي بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق، وأن هناك نزاعات قضائية بين الأخير والكاف بخصوص سيارة ومعدات أخرى». وتابع: «من