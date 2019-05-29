جريمة

مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

ارتبط اسم "عشماوي" بمجموعة من الحوادث الإرهابية الكبرى، في مقدمتها قضايا "اغتيال النائب العام"، الراحل الشهيد هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق
تحرير:تهامي البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
هشام عشماوي في قبضة الأمن المصري
هشام عشماوي في قبضة الأمن المصري
طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
بدأ «عشماوي» حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة، واستبعد من صفوفها على أثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسئولا عسكريًا بين عشية وضحاها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وأميرًا لـ«ولاية الصحراء الغربية»، قبل أن ينشق عنه هو ومجموعة من التابعين له، وعلى رأسهم عمر
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شيفروليه-فولت

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
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محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
حملة-امنية

مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش

وجه قطاع الأمن الوطني ضربات موجعة جديدة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، وتمكن من رصد بؤرتين لتلك العناصر بمنطقة العريش بشمال سيناء كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وأسفرت مداهمات تلك البؤر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية، والعثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وذخائر وعبوات متفجرة، وقامت قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة للبحث عن أي عناصر هاربة، وتم اتخاذ اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

السر في كيس لب.. إحباط تهريب أقراص ترامادول بالمطار

أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، وألقت القبض على راكب خبأ عددا كبيرا من الأقراص داخل كيس بداخله محمصات "لب"، أفاد بحصوله عليها من أحد أصدقائه بغرض توصيله لأحد معارفه بالخارج. البداية تعود إلى أنه في أثناء اتخاذ الخدمات المعينة من إدارتي البحث الجنائى وتأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، تمكنت من ضبط راكب 28 سنة، مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته 570 قرصا لعقار الترامادول بإحدى حقائبه.
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