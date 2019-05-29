مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

ارتبط اسم "عشماوي" بمجموعة من الحوادث الإرهابية الكبرى، في مقدمتها قضايا "اغتيال النائب العام"، الراحل الشهيد هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

تحرير:تهامي البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

هشام عشماوي في قبضة الأمن المصري

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.

بدأ «عشماوي» حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة، واستبعد من صفوفها على أثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسئولا عسكريًا بين عشية وضحاها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وأميرًا لـ«ولاية الصحراء الغربية»، قبل أن ينشق عنه هو ومجموعة من التابعين له، وعلى رأسهم عمر