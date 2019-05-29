ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.

وتابع خالد أبو بكر: «اليوم نستطيع أن نترحم على شهدائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة.. حمد الله على السلامة يا هشام»، ثم التفت إلى رجال القوات الخاصة وقال لهم: «تسلموا يا أبطال».وأضاف أبو بكر: «كما ترون عددا من القوات الخاصة تصطحب هذا الإرهابى.. كل المعانى أن تفخر بأبناء القوات المسلحة المصرية، وبأبناء