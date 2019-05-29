وكيل جروس يكشف موقفه من الاستمرار في الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

جروس

أوضح محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير سيقود الفريق الأبيض في مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس، القادم ثم الجونة أو حرس الحدود المحدد لها 3 يونيو المقبل. وأكد حبشي، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، عبر قناة «تايم سبورتس»، أن جروس سيقوم بعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع مسؤولي النادي الأبيض، للتفاوض حول إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق لمدة جديدة.

وتابع: «عقد جروس مع الزمالك ينتهي بشكل رسمي يوم 31 مايو الجاري، لكن تمديد التعاقد مع المدرب السويسري، في الجلسة المنتظر مع إدارة النادي الأبيض». وكان أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، قد صرح مساء الإثنين، بأن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر