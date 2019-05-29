رياضة

وكيل جروس يكشف موقفه من الاستمرار في الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص
جروس
جروس
أوضح محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير سيقود الفريق الأبيض في مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس، القادم ثم الجونة أو حرس الحدود المحدد لها 3 يونيو المقبل. وأكد حبشي، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، عبر قناة «تايم سبورتس»، أن جروس سيقوم بعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع مسؤولي النادي الأبيض، للتفاوض حول إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق لمدة جديدة.
وتابع: «عقد جروس مع الزمالك ينتهي بشكل رسمي يوم 31 مايو الجاري، لكن تمديد التعاقد مع المدرب السويسري، في الجلسة المنتظر مع إدارة النادي الأبيض». وكان أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، قد صرح مساء الإثنين، بأن النادي لن يوافق على التجديد لجروس بمقابل مادي أعلى، خاصة أن الأمر
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لماذا يختفي أبو ريدة في أزمات الكاف مع المصريين؟

أزمة جديدة أفتعلها الاتحاد الإفريقي مع المصريين بعد أن أعلن عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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شلبي للجبلاية: بلاش ضحك على الدقون..والأهلي لن ينسحب

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن المهندس هاني بو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كان يعلم أن اللجنة التي قام بتشكيلها قبل أيام لحل أزمة الدوري المصري ستفشل، متساءلًا: «هل كان قرار تشكيلها لمجرد التشريف أم التلبيس؟». وتابع شلبي، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: «كنت أعلم أن هذا سيحدث وأن هذه اللجنة ستفشل، بدليل أنهم أرسلوا الدعوة إلى 18 ناديا حضر 3 أندية فقط، بلاش ضحك على الدقون، لو حد نفسه يبقى مهم ياريت يخليه كده في حتة تانية».
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مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».
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أمير مرتضى يكشف مفاجأة في عقد الزمالك مع جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق ينتهي في 31 مايو الجاري، وأن الأخير هو الذي حدد موعد نهاية التعاقد، على الرغم من علمه بانتهاء الموسم الحالي عقب بطولة الأمم الإفريقية، التي تنتهي في يوليو المقبل. وأضاف امير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن جروس تمسك بانتهاء عقد في الموعد المحدد، وأنه فضل حينها الانتظار حتى نهاية العقد رسميًا ثم التفاوض معه للبقاء شهرين إضافيين.
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اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
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جددوا عقد جروس| مطالب زملكاوية بعد لقب الكونفيدرالية

دشن عدد من جماهير نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، لاستمرار السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيا للقلعة البيضاء، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر، وذلك بعد ساعات من تحقيق الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، أمس الأحد، لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
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تعرف على طاقم تحكيم الزمالك ووادي دجلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره وادي دجلة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يتكون طاقم التحكيم الكرواتي الجنسية من توهمير بيين، حكما للساحة، ويعاونه كل من جوران بارتاكي وكورنو ساريتش، ودويا ستروكان حكمًا رابعًا.
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