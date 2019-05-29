جريمة

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

يحفل السجل الجنائي لهشام عشماوي باتهامات عدة في وقائع قتل واغتيال عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، باعتباره رأس الأفعى المخطط لارتكاب كل هذه الاتهامات المسندة إليه.
تحرير:تهامي البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ ص
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
أحكام تنتظر عشماوي هشام عشماوي صادر ضده حكم بالإعدام في قضايا عدة، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان المتحدث العسكري، وكذا قضية أنصار بيت المقدس 3، وكلاهما صادران من المحكمة العسكرية، هذا إلى جانب كونه متهما رئيسيا في القضية المتداولة
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1000

مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
شيفروليه-فولت

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
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1000

مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
التراس

حبس 5 متهمين بـ«ألتراس أهلاوي ووايت نايتس» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، بحبس "أدهم م" و"فتحي أ"، من جماهير نادي الزمالك، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة «وايت نايتس»، وذلك على خلفية القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي نسبت فيها النيابة إلى المتهمين تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها التحريض على ارتكاب اعمال فوضوية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

بأى دين تفجرون.. كيف وصفت النيابة متهمي بيت المقدس؟

«جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، عناصر جماعة سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد»، على مدار 6 جلسات، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

غدًا.. النيابة تترافع لليوم الثالث في «بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة اليوم الأحد داخل مجمع محاكم طرة، تأجيل القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار «بيت المقدس»، إلى جلسة الغد الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة، يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية ومهمة بالدولة.
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