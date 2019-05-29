ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

يحفل السجل الجنائي لهشام عشماوي باتهامات عدة في وقائع قتل واغتيال عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، باعتباره رأس الأفعى المخطط لارتكاب كل هذه الاتهامات المسندة إليه.

تحرير:تهامي البندارى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ ص

لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.

أحكام تنتظر عشماوي هشام عشماوي صادر ضده حكم بالإعدام في قضايا عدة، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان المتحدث العسكري، وكذا قضية أنصار بيت المقدس 3، وكلاهما صادران من المحكمة العسكرية، هذا إلى جانب كونه متهما رئيسيا في القضية المتداولة