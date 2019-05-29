ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

يحفل السجل الجنائي لهشام عشماوي باتهامات عدة في وقائع قتل واغتيال عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، باعتباره رأس الأفعى المخطط لارتكاب كل هذه الاتهامات المسندة إليه.
تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
أحكام تنتظر عشماوي
هشام عشماوي صادر ضده حكم بالإعدام في قضايا عدة، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان المتحدث العسكري، وكذا قضية أنصار بيت المقدس 3، وكلاهما صادران من المحكمة العسكرية، هذا إلى جانب كونه متهما رئيسيا في القضية المتداولة
أحكام تنتظر عشماوي
هشام عشماوي صادر ضده حكم بالإعدام في قضايا عدة، منها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان المتحدث العسكري، وكذا قضية أنصار بيت المقدس 3، وكلاهما صادران من المحكمة العسكرية، هذا إلى جانب كونه متهما رئيسيا في القضية المتداولة اعلاميا باسم أنصار بيت المقدس 1، اللتي صدر فيها حكم بالإعدام من القضاء العسكري، والتي يحاكم فيها 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية وهامة بالدولة.
كما يحفل السجل الجنائي لهشام عشماوي باتهامات عدة في وقائع قتل واغتيال عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، باعتباره رأس الأفعى المخطط لارتكاب كل هذه الاتهامات المسندة إليه.
كنز معلوماتى ثمين
ويعد عشماوي، مصدر معلومات وكنز مهم جدا لأجهزة الأمن، حيث يمتلك خزائن أسرار التنظيمات الإرهابية.
سافر المتهم الإرهابى هشام عشماوي، إلى تركيا في 27 أبريل 2013، عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلل عبر الحدود السورية التركية إلى دولة سوريا، وتلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية، وعقب عودته من سوريا شارك في اعتصام رابعة العدوية.
تورط الإرهابي هشام عشماوي في 55 عملية إرهابية سواء بنفسه أو قيامه بالتخطيط لها وشارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، كما شارك في مذبحة كمين الفرافرة، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندا، وشارك في مذبحة العريش الثالثة في فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، واستشهد خلالها 29 مجندًا وضابطا من القوات المسلحة، واشترك في التدريب والتخطيط للعملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في الواحات.
اغتيال النائب العام
والإرهابي هشام عشماوي، هو العقل المدبر لحادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، وتشبه طريقة تنفيذ العملية، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013 .
فصله من القوات المسلحة
الضابط المفصول هشام عشماوي، انضم إلى صفوف القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، إذ التحق بقوات الصاعقة المصرية كفرد تأمين في 1996، ونقل بعد التحقيق معه بسبب أفكاره المتشددة إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش، وفى عام 2000 أثار جدلا واسعًا نحوه، حين استهزأ بأحد مشايخ المساجد الذى كان يصلى بها بسبب أخطاء فى التلاوة- بحسب المعلومات المتوافرة عنه- وفى عام 2007 أحيل الى المحكمة العسكرية بعد التنبيه عليه بعدم التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعلى إثر المحاكمة استبعد من صفوف القوات المسلحة فى عام 2011.
وتحدثت أوراق القضايا المتهم فيها عشماوي، عن اتهامه والخلية التابع لها برصد عدد من العناصر من المنشآت والأماكن والشخصيات تمهيدا لاستهدافها، كمديرية أمن أسيوط والمبنى المؤقت للمديرية والمحافظة، وقطاع الأمن المركزى بمؤسسة الزكاة بالمرج، وقصر الاتحادية، وأحد معسكرات القوات المسلحة بطريق الواحات، وخط بترول تابع لشركة سوميد، والميناء الحمراء للبترول بمنطقة سيدى عبدالرحمن، وفرقة قوات مسلحة بمنطقة الحمام، وضابط مخابرات بالعلمين، والكمين الأمنى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ومكتبى بريد الصالحية والقصاصين.