لماذا يختفي أبو ريدة في أزمات الكاف مع المصريين؟

شهدت الفترة الماضية أزمات قوية بين الاتحاد الإفريقي و المصريين كان آخرها أزمة إياقف الحكم الدولي جهاد جريشة دون أي أسباب منطقية استجابة لشكوى الاتحاد المغربي.

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

هاني أبو ريدة

أزمة جديدة أفتعلها الاتحاد الإفريقي مع المصريين بعد أن أعلن عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

أزمة الأهلي ورغم أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة يعد أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الإفريقي بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي إلا أن الفترة الماضية شهدت أكثر من أزمة بداية من البيان الذي أصدره الكاف عقب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الاهلي والترجي