رياضة

لماذا يختفي أبو ريدة في أزمات الكاف مع المصريين؟

شهدت الفترة الماضية أزمات قوية بين الاتحاد الإفريقي و المصريين كان آخرها أزمة إياقف الحكم الدولي جهاد جريشة دون أي أسباب منطقية استجابة لشكوى الاتحاد المغربي.
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
أزمة جديدة أفتعلها الاتحاد الإفريقي مع المصريين بعد أن أعلن عن إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر الكاف هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
أزمة الأهلي ورغم أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة يعد أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد الإفريقي بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي إلا أن الفترة الماضية شهدت أكثر من أزمة بداية من البيان الذي أصدره الكاف عقب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين الاهلي والترجي
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جروس (1)

وكيل جروس يكشف موقفه من الاستمرار في الزمالك

أوضح محمد حبشي، وكيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأخير سيقود الفريق الأبيض في مباراتيه المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس، القادم ثم الجونة أو حرس الحدود المحدد لها 3 يونيو المقبل. وأكد حبشي، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، عبر قناة «تايم سبورتس»، أن جروس سيقوم بعقد جلسة خلال الأيام القادمة مع مسؤولي النادي الأبيض، للتفاوض حول إمكانية تمديد تعاقده مع الفريق لمدة جديدة.
مدحت-شلبي

شلبي للجبلاية: بلاش ضحك على الدقون..والأهلي لن ينسحب

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن المهندس هاني بو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كان يعلم أن اللجنة التي قام بتشكيلها قبل أيام لحل أزمة الدوري المصري ستفشل، متساءلًا: «هل كان قرار تشكيلها لمجرد التشريف أم التلبيس؟». وتابع شلبي، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة: «كنت أعلم أن هذا سيحدث وأن هذه اللجنة ستفشل، بدليل أنهم أرسلوا الدعوة إلى 18 ناديا حضر 3 أندية فقط، بلاش ضحك على الدقون، لو حد نفسه يبقى مهم ياريت يخليه كده في حتة تانية».
الكاف

مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
أجيري (4)

المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
عدلي-القيعي

القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها»

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».
مران-الأهلي -في -جنوب -إفريقيا (2)

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
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