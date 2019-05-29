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السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
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ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
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ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
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الإفراج عن سجناء

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 سجينا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار الرئيس رقم 232 لسنة 2019، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.
صحف-سعودية (1)

الصحف العربية تبرز استهداف منشآت نفطية في السعودية

تصدّر الهجوم على منشآت نفطية في السعودية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان بعد استهداف المتظاهرين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "هجوم إرهابي بـ(الدرون) على محطتي ضخ نفط سعوديتين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن هجوم إرهابي بـ"درون" مفخخة، استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للمملكة.
ليبيا 5

البرلمان الليبي يصنف الإخوان جماعة «إرهابية»: مجرمون

خطوة جديدة ستؤثر على مسار المعركة المتحتدمة في طرابلس بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، بخلاف المواجهات مع المليشيات الإرهابية، إذ صوت مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، بالموافقة على قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة "إرهابية"، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس، إذ قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقليه صالح وأكثر من 70 نائبا.
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بعد لقاء ثانٍ مع السيسي.. حفتر يغادر القاهرة

غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطن الليبي، اليوم السبت، القاهرة، وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع معركة طرابلس. وكان السيسي، قد استقبل حفتر، أول من أمس الخميس، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
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