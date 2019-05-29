السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة