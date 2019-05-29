ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.

وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة