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ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر
أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
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السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
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ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
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3000

السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
5000

ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
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وفد أمني مصري يزور قطاع غزة.. ما السبب؟

وصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون أيرز، للإشراف على تنفيذ اتفاق التهدئة، الذي تم التوصل له الإثنين الماضي، ولمنع اندلاع مواجهة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سما" الفلسطينية. وتأتي الزيارة، في ظل حديث متصاعد عن إمكانية انهيار التهدئة، خاصة في ظل عدم إدخال الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حماس، وتصاعد وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد الأمني المصري تابع لجهاز المخابرات العامة.
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