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أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

تحرير:محمد عودة ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا
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ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
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السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
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ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي مطار القاهرة (فيديو)

نشرت فضائية "دي إم سي" لحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، الإرهابي من ليبيا. وتسلمت مصر من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا.
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السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.
خليفة-حفتر (2)

خليفة حفتر يعلن موقفه من وقف الحرب في ليبيا

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الأربعاء، وأبلغه الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف، مضيفا أنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد. وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية. ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
ليبيا

هل يتم إيقاف عملية طرابلس؟.. الجيش الليبي يرد

كشف العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، حقيقة الأنباء التي ترددت حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، نافيا صدور أي تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي حتى الآن في هذا الإطار، وأن الأمر يتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقط، فيما تواصل قوات الجيش الليبي عملياتها على كافة المحاور، مضيفا أن قوات الوفاق تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن قوات الجيش الليبي أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول الميليشيات في العاصمة، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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