السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص

سبع البرمبة

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».

هذا الأمر يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها معه العديد من المواقف الكوميدية.وتبدأ قصة الفيلم حينما تقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتجمعهما ببعضهما البعض قصة حب.وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي،