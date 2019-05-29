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السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص
سبع البرمبة
سبع البرمبة
طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
هذا الأمر يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها معه العديد من المواقف الكوميدية.وتبدأ قصة الفيلم حينما تقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتجمعهما ببعضهما البعض قصة حب.وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي،
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مينا مسعود

هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
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منة شلبي: أنافس نفسي.. وحياتي مسلسل تشويقي

حلت الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، ضيفة على برنامج "دراما شخصية" الذي تقدمه المذيعة إيناس الشواف عبر راديو "إنرجي"، وتحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية، والمخرجين الذي أثروا في حياتها الفنية، وقالت إنها لا ترغب في حذف أي مشهد من حياتها، لأنها تعلمت من كل ما مرت به، كما أوضحت أنها تنافس نفسها دائمًا وتريد التطور للأفضل، وتابعت: "أفضل تأدية دور ضيف الشرف في حياة الناس بشرط أن يكون دورًا مؤثرًا"، كما كشفت منة شلبي أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.
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فيلم-سبع-البرمبة

جميلة عوض حبيبة رامز جلال في «سبع البرمُبة»

تشارك الفنانة جميلة عوض، الفنان رامز جلال، بطولة فيلم «سبع البرٌمة» الذي سيعرض أول أيام عيد الفطر، الذي يعد تجربة جديدة لها بعد أن اعتاد عليها الجمهور في أدوار درامية اجتماعية. "جميلة" كشفت عن بعض التفاصيل حول الشخصية التي تجسدها، وهي فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، ما يجعلها متهورة في التعامل مع الناس، من ناحية، وحساسيتها مفرطة من ناحية أخرى، ومن هذا المنطلق يحدث لها العديد من المواقف الكوميدية، وتبدأ قصة الفيلم حينما تٌقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتنشأ بينهما قصة حب.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
لمس-اكتاف

«لمس أكتاف» يتصدر الترند| و«كلبش 3» في المركز الثاني

تصدر مسلسل "لمس أكتاف" بطولة الفنان ياسر جلال، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، بعدما غاب عنه طوال الأيام الماضية. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، وأخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
امير-كرارة

أمير كرارة: رفضت كلبش وتمنيت المشاركة في «أولاد رزق»

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان الفنان أمير كرارة في برنامجها "عايشة شو" الذى يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، طوال حلقتين متتاليتين يومي الأربعاء والخميس، وكشف كرارة عن كواليس أعماله الفنية المقبلة وعلاقته بزملائه فى الفن، بالإضافة إلى السبب الحقيقى فى الشهرة التى حصل عليها كرارة فى الوسط الفني، كما تحدث عن أهم عملين قام بهما في السنوات الأخيرة، وعلاقته بالفنانين أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، واحتلت هذه التصريحات «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.
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