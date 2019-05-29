كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

مر الإرهابي هشام عشماوي بالعديد من المحطات التى قادته إلى رحلة الدم، وانتهت به إلى كونه الإرهابي الأخطر المطلوب لأجهزة الأمن المصرية، التى تسلمته من الجيش الليبى.

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ ص

لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.

عشماوى الذى يعد أخطر الإرهابيين حاليا مر بالعديد من المحطات التى جعلته مجرما لا يستهان به، وترصد «التحرير» مراحل مر بها الإرهابي الأخطر وشهادات زملائه، وكيف استطاعت مصر إفساد مخطط إحياء القاعدة من الشرق الأوسط.ذكي وحاقدعشماوي شخص ذكي، لكنه في الحقيقة يعاني مجموعة من الأمراض النفسية المزمنة أهمها الحقد