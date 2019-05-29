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كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

مر الإرهابي هشام عشماوي بالعديد من المحطات التى قادته إلى رحلة الدم، وانتهت به إلى كونه الإرهابي الأخطر المطلوب لأجهزة الأمن المصرية، التى تسلمته من الجيش الليبى.
تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ ص
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.
عشماوى الذى يعد أخطر الإرهابيين حاليا مر بالعديد من المحطات التى جعلته مجرما لا يستهان به، وترصد «التحرير» مراحل مر بها الإرهابي الأخطر وشهادات زملائه، وكيف استطاعت مصر إفساد مخطط إحياء القاعدة من الشرق الأوسط.ذكي وحاقدعشماوي شخص ذكي، لكنه في الحقيقة يعاني مجموعة من الأمراض النفسية المزمنة أهمها الحقد
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
4000

ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
3000

السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
5000

ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
4000

ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
3000

السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
5000

ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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