جريمة

تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص
المتهم والطفل
المتهم والطفل
لعب القدر دورًا كبيرًا، فى إنقاذ طفل فى محافظة الفيوم قبل ذبحه على بوابة إحدى المقابر الفرعونية، أملًا فى فتح تلك المقبرة، والحصول على ما بداخلها من كنوز، وتحقيق حلم الثراء السريع. تفاصيل الواقعة اكتشفها مجموعة من البدو كانوا فى جولة تفقدية بصحراء الواحات بالقرب من الفيوم، إذ سمعوا أصواتًا غريبة، وصراخ طفل صغير. فى ظل سكون الصحراء إلا من صراخ الطفل، لم يكن من البدو إلا أن تنصتوا محاولين اقتفاء الصوت، وتتبع مصدره، فقادتهم خطواتهم إلى ما لم يكن لأحدهم على بال.
عثر البدو على شاب لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره يحاول ذبح طفل صغير أمام باب مقبرة أثرية.من فورهم، حاصر البدو الشاب ونجحوا فى غلقاء القبض عليه، وتمكنوا من تحرير الطفل قبل ذبحه، إذ فكوا وثاقه، وقيدوا الخاطف، الذى تبين أنه «ياسر. م. ع»، من قرية شماطة، التابعة لمركز سنورس، كما تبين أن الطفل يدعى «محمود.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
شيفروليه-فولت

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
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سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
حريق في مصنع

حريق في مصنع كرتون بالفيوم.. والخسائر 2 مليون جنيه

نشب حريق هائل في مصنع إعادة تدوير مخلفات الـ"كرتون" بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بمحافظة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات، ولكن خلف خسارة مالية كبيرة لصاحب المصنع، وتمت السيطرة على الحريق قبل التهامه المصنع بالكامل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة طامية من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع "المتحدة" لإعادة تدوير الكرتون بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلى الفور انتقل ضباط وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المصنع.
جثة

«قُتلت أم انتحرت».. الإفطار الأخير في حياة «فاطمة»

سيطرت حالة من الغموض على واقعة مصرع ربة منزل بالحبة القاتلة عقب تناولها وجبة الإفطار مباشرةً، حيث اتهمت أسرتها زوجها بقتلها بسبب وجود خلافات أسرية مستمرة بينهما، فيما قال زوجها وأسرته إنها تخلصت من حياتها وانتحرت بتناول مادة سامة بسبب مرورها بأزمة نفسية لوجود خلافات بينهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام، يفيد وصول فاطمة أحمد محمد (24 عامًا) ربة منزل ومقيمة قرية العزب دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.
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