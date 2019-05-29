تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور)

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ ص

المتهم والطفل

لعب القدر دورًا كبيرًا، فى إنقاذ طفل فى محافظة الفيوم قبل ذبحه على بوابة إحدى المقابر الفرعونية، أملًا فى فتح تلك المقبرة، والحصول على ما بداخلها من كنوز، وتحقيق حلم الثراء السريع. تفاصيل الواقعة اكتشفها مجموعة من البدو كانوا فى جولة تفقدية بصحراء الواحات بالقرب من الفيوم، إذ سمعوا أصواتًا غريبة، وصراخ طفل صغير. فى ظل سكون الصحراء إلا من صراخ الطفل، لم يكن من البدو إلا أن تنصتوا محاولين اقتفاء الصوت، وتتبع مصدره، فقادتهم خطواتهم إلى ما لم يكن لأحدهم على بال.

عثر البدو على شاب لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره يحاول ذبح طفل صغير أمام باب مقبرة أثرية.من فورهم، حاصر البدو الشاب ونجحوا فى غلقاء القبض عليه، وتمكنوا من تحرير الطفل قبل ذبحه، إذ فكوا وثاقه، وقيدوا الخاطف، الذى تبين أنه «ياسر. م. ع»، من قرية شماطة، التابعة لمركز سنورس، كما تبين أن الطفل يدعى «محمود.