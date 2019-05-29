في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

تحرير:محمد عودة ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

حرب فلسطين - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.

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