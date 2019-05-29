حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

تحرير:محمد عودة ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
حرب فلسطين - أرشيفية
حرب فلسطين - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
وفي عام 2004: هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم.وفي عام 1952: اليونان تمنح النساء حق التصويت.وفي عام 1958: الجنرال شارل ديجول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.وفي عام1856 - عقد أول اجتماع تأسيسي للحزب الجمهوري الأمريكي.وفي عام
اقرأ المزيد
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع درجة حرارة الجو؟

هناك العديد من المخاطر التي تلحق بالجسم، عند التعرض لأشعة الشمس الحارة، وهذا يرجع إلى نسبة السوائل في الجسم. هناك العديد من العلامات التي تظهر عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، منها العرق، فهو نظام تبريد طبيعي، جسمك يلفظ العرق للخارج على سطح بشرتك، عندما يمتصه الهواء (التبخر)، يسحب الحرارة ويبرد الجسم. يعمل العرق بشكل أفضل في المناخات الجافة حيث انخفاض الرطوبة، قد تشعر بالإرهاق الشديد وأحيانًا قد تصيبك الأمراض إذا لم تنجح هذه العملية بسرعة كافية، لذا عليك مراقبة جسمك بشكل مستمر.
الاكلات-البدوية-بمطروح

رمضان بمطروح.. المفروكة والعصيدة بدلا من الكنافة

«الأرز واللحم والجصعة والعصيدة» أكلات لا تعثر عليها سوى في مطروح، وهي طقوس لأهل البادية لتناول تلك الأكلات، خاصة فى شهر رمضان التي تميز بها أبناء البادية في الشهر الكريم، وكذلك اختلاف الحلوى من الكنافة والقطايف إلى العصيدة والمفروكة، حيث المذاق الخاص في وسط صحراء ونجوع مطروح، حيث تقوم القبائل المطروحية بافتراش الخيام في الصحراء، حيث يتجمع أفراد كل قبيلة على حدة، وتأتي بوجباتها من المأكولات الشهية، ويفترشون الخيام بما يسمى بـ"المربوعة"؛ والتي يتميز بها أهل مطروح عن غيرهم من المحافظات المصرية.
سفينة-خوفو (2)

أسرار سفينة خوفو.. حملت روح الإله وأعادها الملاخ للحياة

زينت شركة "جوجل"، صباح اليوم الأحد، واجهة الصفحة الرئيسية لمحركها البحثي الأشهر في العالم، بصورة لـ"سفينة خوفو" أو "مركب الشمس"، وذلك احتفالا بمرور 65 عاما على اكتشافها.. وترتبط المركب بأسطورة فرعونية قديمة، تروي بأن "رع" إله الشمس عند المصريين القدماء، يكون طفلا عند شروقه، ثم يصبح رجلا كاملا في وقت الظهر، قبل أن يصير عجوزا في المساء ويغرب في الظلمات، حيث يركب مركبين وهي مراكب رع الذي هو قرص الشمس، ويعبر بها النهار، حتى يعلو في السماء، ويعاود الاختفاء عن الأنظار تماما في وقت الغروب، ليبدأ رحلة البحر السماوي خلال الليل.
اقرأ المزيد من الأخبار
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
محمد-حسنى-مبارك (2)

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الأسبق حسني مبارك

في مثل هذا اليوم 4 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي عام 2008: إضراب عام في مصر ضد الفساد والاستجابه إليه محدوده. وفي عام 1994: اسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا. وفي عام 1990: البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.
حرية الصحافة - تعبيرية

الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة

في مثل هذا اليوم 3 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: فى هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة. في عام 633: وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يمسى الولجة في العراق ولذا سيمت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين. وفي عام 1494: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.
ليوناردو دافنشي

في مثل هذا اليوم.. توفي ليوناردو دافينشي

في مثل هذا اليوم 2 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1519: توفي الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي. وفي عام 1953: تم تنصيب الملك حسين ملكا على الأردن ليتولى الحكم رسميا بعد أبيه الملك طلال بن عبد الله الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض. وفي عام 1813: نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية. وفي عام 1951: تأميم النفط الإيراني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org