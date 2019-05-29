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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ ص
الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة ، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء ، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ،أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.  وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
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ليبيا تسلم مصر إرهابيا شديد الخطورة مع هشام عشماوي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» فى نبأ عاجل لها، اليوم الاربعاء، بأن مصر تسلمت أحد الإرهابيين شديدى الخطورة، إلى جانب تسلمها للإرهابى هشام عشماوى. وظهر الإرهابى الذى تسلمته مصر برفقة هشام عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى، بعدما تسلمته السلطات المصرية هو الآخر من السلطات الليبية، بعد القبض عليه قبل أشهر عدة فى عملة أمنية بمدينة درنة الليبية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الليبى وقتها. الإرهابي الذي جرى تسليمه للسلطات المصرية برفقة عشماوى هو بهاء عبد المعطي.
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السيسي بعد تسليم هشام عشماوي: الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى. وكتب الرئيس منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون فى الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه». وأضاف: «تحيةً وسلاما على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم، وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهى قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها».
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طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. بيان بالدرجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
مترو-الانفاق-الخط-الاول-المرج-حلوان

قرار عاجل من المترو بعد وصول درجة الحرارة إلى 40

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الاول والثانى إلى 60 كيلو، بدلًا من 80 كيلو، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، وقال احمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث وصلت درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.
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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة في أوقات الصيام

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الاثنين،متوقعة أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر من طقس الغد في أوقات الصيام.. اعرف التفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غدا الإثنين، متوقعة أن يكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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