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صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة

الصحف أشارت إلى أن شوارع الخرطوم وبعض المؤسسات الحكومية شهدت شللًا شبه تام بسبب الالتزام بتنفيذ الإضراب، وخيم الهدوء على الطرق، وشهدت حركة المرور سلاسة نادرة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.
وتسبب الإضراب في شلل جزئي لحركة الطيران في مطار الخرطوم، وتوقف قطاع النقل البري في العاصمة، وإغلاق مكاتب حكومية عدة وشركات خاصة. وأوضحت صحيفة "الخليج" أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني نفذت، أمس الثلاثاء، إضرابا عاما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم والولايات نجاحا
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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".
اقتصاد-فلسطين

هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
حج-وعمرة (2)

فيديو.. حقيقة طواف معتمرة في الحرم المكي بملابس الرجال

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو "امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا". وجاءت تعليقات عديدة على مقطع الفيديو، إذ علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون "كيف لم يخبرها أحد بذلك".
مصحف

مُجمع الملك «فهد» يطبع القرآن الكريم بـ 78 لغة

يحظى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، باهتمام كبير من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث يعد المجمع مرجعاً علميًا موثوقاً في خدمة كتاب الله تعالى، سواءً على صعيد طباعة المصاحف التي يُقرأ بها في أنحاء العالم الإسلامي، أو على علوم القرآن الكريم، وتفسيره، وترجمته، وتسجيل تلاواته بالروايات القرآنية منذ تم افتتاحه عام 1985 م، وعلى مدى 34 عامًا من إنشائه، وظل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, معلماً حضارياً بارزاً, وصرحاً ثقافياً شامخاً.
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: «بريكست» يطيح بـ«تيريزا ماي»

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، كما تناولت تطورات الصراع بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. وتحت عنوان "بريكست يطيح برئيسة الوزراء ماي ويُدخل بريطانيا في المجهول"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعلنت، أمس الجمعة، استقالتها وهي تحاول أن تحبس دموعها، مقرة بفشلها في إقناع النواب بتأييد اتفاق الخروج "بريكست"، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
السودان

الحراك السوداني و«العسكري» وجها لوجه بعد انقلاب فاشل

إقامة "المتاريس" كانت إحدى أدوات المتظاهرين في السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض خلال الأسبوع الماضي، لكن لم تحقق تلك الوسيلة الأهداف المرجوة منها، إذ تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأوضاع في الشارع السوداني خلال اليومين الماضيين. وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدما مهما منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
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