جريمة

«رشوتا التموين وحي الموسكي».. أبرز محاكمات الأربعاء

الجنايات تصدر حكمها على ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين متهمين في قضية خطف السمسار فريد شوقى من محيط سكنه بمنطقة 6 أكتوبر وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
رشوة- تعبيرية
رشوة- تعبيرية
يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا، أبرزها أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وكانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة "دلة مصر"، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
المتهم والطفل

تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور)

لعب القدر دورًا كبيرًا، فى إنقاذ طفل فى محافظة الفيوم قبل ذبحه على بوابة إحدى المقابر الفرعونية، أملًا فى فتح تلك المقبرة، والحصول على ما بداخلها من كنوز، وتحقيق حلم الثراء السريع. تفاصيل الواقعة اكتشفها مجموعة من البدو كانوا فى جولة تفقدية بصحراء الواحات بالقرب من الفيوم، إذ سمعوا أصواتًا غريبة، وصراخ طفل صغير. فى ظل سكون الصحراء إلا من صراخ الطفل، لم يكن من البدو إلا أن تنصتوا محاولين اقتفاء الصوت، وتتبع مصدره، فقادتهم خطواتهم إلى ما لم يكن لأحدهم على بال.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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مصر تسلمته في طائرة حربية.. من الإرهابي هشام عشماوي؟

طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، عقب قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب رقم واحد حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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«كتائب حلوان ورشوة المالية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها طعن مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، على حكم السجن المؤبد الصادر ضده بتهمة تلقي ومنح رشوة، وتستمع محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، وتنظر محكمة القضاء الإداري في الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
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«إعفاء الجثامين واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلى المصرى، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. ويمر قطار المحاكمات بمجلس الدولة، حيث تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإعفاء نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
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براءة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألفا و 212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: "العادلي" و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات.
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