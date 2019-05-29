«رشوتا التموين وحي الموسكي».. أبرز محاكمات الأربعاء

الجنايات تصدر حكمها على ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين متهمين في قضية خطف السمسار فريد شوقى من محيط سكنه بمنطقة 6 أكتوبر وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا، أبرزها أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وكانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة "دلة مصر"، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن إقرار كل من مالكة شركة "دلة مصر"، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، بطلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

رشوة حي الموسكى

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، محاكمة مسؤول بحي الموسكي، بتهمة تقاضى رشوة من أحد مُلاك المحلات بالمنطقة، للتغاضى عن مخالفات في البناء.

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كشفت التحقيقات عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى، فى أكتوبر من العام الماضى، بصفته موظفا عموميا، بطلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات، تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.

حسم 2 ولواء الثورة

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، نظر القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ"حسم/2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقم 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017.

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ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم "طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد".

قتل فريد شوقي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حكمها على ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين، لاتهامهم في قضية خطف وقتل السمسار "فريد شوقي" بمنطقة 6 أكتوبر.

واعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن "ع. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "أ" المتهم الهارب إلى السعودية، فاستعان بضابط آخر ومسجلين خطرين و"بودي جاردات" لخطف المجني عليه، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى السعودية، لإعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة "مخدر الفودو"، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.