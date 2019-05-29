بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

جون بولتون

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".

وتابع: "نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج". يذكر أن "جون بولتون" وصل، الثلاثاء، إلى الإمارات لبحث مستجدات وأمن المنطقة، في خضم التوتر مع طهران، وعقب وصوله، قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين لمناقشة