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بولتون: إيران وراء الهجوم على «سفن الإمارات»

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
جون بولتون
جون بولتون
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بأن إيران "من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية"، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية. وأضاف بولتون في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" صباح الأربعاء: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة".
وتابع: "نتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج". يذكر أن "جون بولتون" وصل، الثلاثاء، إلى الإمارات لبحث مستجدات وأمن المنطقة، في خضم التوتر مع طهران، وعقب وصوله، قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نتطلع للقاء حلفائنا الإماراتيين لمناقشة
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هل ينهي «الاقتراض» الأزمة المالية في فلسطين؟

تفاقمت الأزمة المالية في فلسطين منذ فبراير الماضي بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها بسبب اقتطاع الأخيرة منها مخصصات لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. إسرائيل بدأت في فبراير بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) شهريا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل الشهداء والأسرى عام 2018.
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فيديو.. حقيقة طواف معتمرة في الحرم المكي بملابس الرجال

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمع حولها رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع الفيديو "امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا". وجاءت تعليقات عديدة على مقطع الفيديو، إذ علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر آخرون "كيف لم يخبرها أحد بذلك".
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مُجمع الملك «فهد» يطبع القرآن الكريم بـ 78 لغة

يحظى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، باهتمام كبير من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث يعد المجمع مرجعاً علميًا موثوقاً في خدمة كتاب الله تعالى، سواءً على صعيد طباعة المصاحف التي يُقرأ بها في أنحاء العالم الإسلامي، أو على علوم القرآن الكريم، وتفسيره، وترجمته، وتسجيل تلاواته بالروايات القرآنية منذ تم افتتاحه عام 1985 م، وعلى مدى 34 عامًا من إنشائه، وظل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, معلماً حضارياً بارزاً, وصرحاً ثقافياً شامخاً.
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«النقد السعودي» سابع أكبر البنوك المركزية في العالم

حلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز السابع عالميا ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليار دولار، وذلك حسب مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.. وتتضمن موجودات مؤسسة النقد استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى، وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليون دولار.
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قصف سوريا

رغم التحالف.. صراع عسكري بين إيران وروسيا داخل سوريا

لا شك أن الصراعات التي استضافتها الأراضي السورية من عام 2011، كانت متشعبة وذات أهداف سياسية متنوعة للغاية، وهو الأمر الذي خلق شبكة من الصراعات العسكرية التي وضعت العناصر المتحالفة في مواجهات ضخمة. الروس، وهم أكثر من وقف بجانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اصطدموا بإيران التي كان لها تأثيرها أيضا في عمليات استرجاع النظام للأراضي التي كانت تخضع لسيطرة عدد من التنظيمات والميليشيات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تنته إلا بتدخل روسي قوي مساند للأسد.
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انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
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هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.
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«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
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