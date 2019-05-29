إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

تصادم ميكروباص- أرشيفية

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى المرج بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بشارع عين شمس فى منطقة المرج، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين