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توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي في البنوك، ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه، وتوقعات شركات الأبحاث باستمرار صعود الجنيه التاريخي أمام العملات
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الدولار
الدولار
قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
  البنك المركزي يتدخل أوضحت المذكرة البحثية أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر، لافتة إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه حتى نهاية يناير الماضي لا يوجد ما يفسره. ولم يكن ذلك الوقت الوحيد الذي تدخل فيه البنك المركزي للحفاظ على سعر الجنيه، إذ إنه تدخل خلال الأزمة
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.77 جنيه، ونحو 16.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة نحو 16.90 جنيه للبيع، و16.80 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية نحو 1283 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مونوريل-العاصمة الإدارية-الجديدة

تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
صورة-توقيع-بروتوكول-التعاون

تحالف شركات عالمية ومحلية لتطبيق منظومة النقل الذكي

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، تم توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهم: شركة مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.
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الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
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