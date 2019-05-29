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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام إقامة الأجانب

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها. جاء فى القرار (مادة 4): "يمنح الأجنبي من ذوى الإقامة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوى الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات". كما نصت المادة "5" على أن "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع إستيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التى تقوم مقامه".
وفي ديسمبر الماضي، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملّك وحدة سكنية، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، وتضمن قرار وزير الداخلية الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته
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كثافات مرورية متوسطة بشوارع القاهرة الكبرى اليوم

رصدت غرفة المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمرور، كثافات مرورية متوسطة، أعلى المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وسط تعزيزات مرورية لمنع التكدسات بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية التي تشهدها مناطق القاهرة الكبرى، وتم رصد زحام أعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريقي الإسكندرية الزراعي والإسماعيلية الصحراوي المتجه إلى منطقة المرج والسلام، وظهرت كثافات متوسطة أعلى محور الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي، وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، زحاما مروريا بسبب توجه الموظفين إلى أعمالهم، وكذلك محور صلاح سالم.
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أول تعليق من نجلة الشهيد هشام بركات على تسلم عشماوي

علقت مروة، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، على عملية تسلم السلطات المصرية للإرهابي هشام عشماوي من قبل الجيش الوطني الليبي. وكتبت ابنة الشهيد هشام بركات منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتحدثت فيه بلسان حال والدها الشهيد: «إن كنتم قد أفسدتم عليا دنيايا وحرمتوا عائلتى منى وأكسبتونى لقب الشهيد الصائم البطل وأكسبتوا عائلتى لقب عائلة الشهيد البطل، فقد أفسدت عليكم دنياكم وآخرتكم». وتسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
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رمضانك عندنا

«رمضانك عندنا».. خطة مصر لجذب السياح في رمضان

أطلقت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضانك عندنا". وتهدف هذه الحملة والتي تم إطلاقها في أثناء مشاركة مصر في ملتقى السياحة بدبي لجذب المزيد من السياحة العربية لمصر، والتي تعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة لمصر. ويتوقع خبراء سياحيون أن تسهم الحملة في تنشيط حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنحو 25% خلال الشهر المبارك نظرا للأجواء الاحتفالية المميزة بمصر خلال الشهر. وبلغ عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نحو 3 ملايين سائح.
السيسي-يوقع

الرئيس السيسي يوقع على 10 قوانين للموازنة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قانون رقم 21 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 22 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 23 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2017 - 2018، وقانون رقم 24 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة عن السنة المالية 2017 - 2018، وتم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي يوضح لحكومة إيطاليا شروط مصر في حل أزمة ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا. وأكد السيسي، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

643 مليون دولار تبادلا تجاريا بين مصر ولبنان في 2018

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ 643 مليون دولار عام 2018، إذ يصل حجم الصادرات المصرية للبنان إلى 527 مليون دولار، في حين يصل حجم واردات مصر من لبنان إلى 116 مليون دولار. وأشار المركز الإعلامي إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى لبنان تتمثل في (المصنوعات من الحجر والأسمنت- حديد الزهر والصلب- المنتجات الزراعية- الزيوت العطرية ومستحضرات ‏التجميل- الآلات والأجهزة المنزلية)، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من لبنان في (منتجات الشعير والقمح واللدائن ومصنوعاته- خردة الحديد- الكتب والمطبوعات).
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