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عايزينه عشان نحاسبه| ماذا قال السيسي عن عشماوي؟ (فيديو)

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
في أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، في أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض عليه، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، وقال الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي، وأحمد المنسي إيه؟ ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، الاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق بينهم إيه، إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".
وأضاف: "ده قدّم وبنصقف له وبنبصله كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه".   أمس الثلاثاء، تسلمت السلطات المصرية، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها مع المشير خليفة حفتر. (التفاصيل) وعلق
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استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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ناجح إبراهيم: حل أزمة الخطاب الديني في الفكر الصوفي

عقلية المتطرف.. كان ولا يزال عنوان ومحطة بحث من كل المؤسسات، سعيًا لمعرفة آليات التعامل معها، وفي ظل وجود فكر متطرف ينبغي أن نبحث في النشأة وطرق مقاومته، ولذا كان حوارنا مع أحد قيادات الجماعة الإسلامية سابقاً، والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، الذي أشار إلى أن الجماعات المتطرفة تعود نشأتها إلى جماعة الإخوان. "إبراهيم" أكد في حواره لـ"التحرير" أن ما تملكته تلك الجماعة وقياداتها من تأثير في الشارع، يفوق ما يتم بذله من محاولات الحصار وتضييق الخناق عليها، لافتاً إلى أن المتطرف أحادى العقلية.. وإلى نص الحوار.
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دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يجتهد الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فى شهر رمضان من كل عام، وبالأخص في العشر الأواخر، فى الإكثار بالدعاء والطاعات والحرص على أداء الصلوات الخمس، فضلا عن التراويح وقيام الليل، وذلك تقربا للمولى عز وجل، ومن أجل بلوغ ليلة القدر، تلك الليلة التى أخبر عنها الله تعالى، قائلا، عز وجل، فى كتابه الكريم: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ومع حلول يوم الرابع والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ".
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«الحاج عودة» قصة نجاح دورة بتبرعات أهالي شبرا الخيمة

«لاعبون من أحياء ومناطق مختلفة.. مشجعون يجلسون على مقاعد المتفرجين في ساحة فضاء بالمنطقة.. ميداليات وكؤوس في كل الأرجاء»، هكذا يبدو المشهد المعتاد في نادي شبرا الخيمة للألعاب الرياضية "نادي البلاستيك" سابقا أثناء الدورات الرمضانية التي يعقدها النادي في شهر رمضان الكريم، كل عام. حيث اعتاد أهالي منطقة شبرا الخيمة في شهر رمضان الكريم، على التجمع والالتقاء في ساحة فضاء بالمنطقة، لتشجيع الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية التي تعقد سنويا في المنطقة، للحد الذي أصبحت فيه أشبه بأحد الطقوس والعادات الثابتة للأهالي في ذلك التوقيت.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ورافقت طائرة حربية اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية.
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ماذا قال خالد أبو بكر للإرهابي هشام عشماوي؟ (فيديو)

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية. ونقلت فضائية «dmc» لقطات حية وبثا مباشرا للحظة وصول طائرة حربية إلى مطار القاهرة تحمل الإرهابي هشام عشماوي، بعد تسلم وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء عباس كامل، للإرهابي من ليبيا. وصعد الإعلامى خالد أبو بكر إلى طائرة عشماوى، والتقى به لحظة وصوله، ودار بينهما حديث قصير. وقال أبو بكر لعشماوى: «أنت فى مصر دلوقتى يا هشام»، فأومأ هشام برأسه يشير إلى علمه بوصوله إلى مصر.
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مجدي يعقوب: السيسي يساند بقوة قطاعي الصحة والتعليم

قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساند بقوة قطاعي الصحة والتعليم في مصر كما يشجع كل الجهود التي تؤدي إلى علاج المصريين من مختلف الأمراض، وخصوصا أمراض القلب، ويدعم الأبحاث العلمية في هذا المجال. وأضاف يعقوب، على هامش زيارته للولايات المتحدة، إن مصر بها الكثير من المواهب التي يجب استغلالها بصورة مبكرة ، ولابد من تكاتف الجميع للوصول إلى هذه المواهب ، لاسيما من الأطباء الشباب والباحثين ، وإعطائهم الفرص التي تساعدهم على النجاح وإفادة المجتمع المصري.
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السبت.. جلسة عاجلة للنواب بسبب حالة الطوارئ

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في بيان له، اليوم الخميس، إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت، موضحا أن الجلسة ستكون مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح 25 أبريل.
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