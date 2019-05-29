جريمة

«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

تحرير:محمد الأشموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
هيروين
هيروين
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقل النقيب سليمان أحمد، معاون مباحث القسم، برفقة قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد فتحي، 31 عاما، ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، ودلت التحريات على أن المجني عليه كان بصحبة شيماء محمد،
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
رشوة

«رشوتا التموين وحي الموسكي».. أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا، أبرزها أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، وتعقد المحاكمة برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيي عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وكانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة.
المتهم والطفل

تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور)

لعب القدر دورًا كبيرًا، فى إنقاذ طفل فى محافظة الفيوم قبل ذبحه على بوابة إحدى المقابر الفرعونية، أملًا فى فتح تلك المقبرة، والحصول على ما بداخلها من كنوز، وتحقيق حلم الثراء السريع. تفاصيل الواقعة اكتشفها مجموعة من البدو كانوا فى جولة تفقدية بصحراء الواحات بالقرب من الفيوم، إذ سمعوا أصواتًا غريبة، وصراخ طفل صغير. فى ظل سكون الصحراء إلا من صراخ الطفل، لم يكن من البدو إلا أن تنصتوا محاولين اقتفاء الصوت، وتتبع مصدره، فقادتهم خطواتهم إلى ما لم يكن لأحدهم على بال.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي الخطير هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، من الجيش الوطنى الليبي، بعد مخاطبة السلطات المصرية للجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري، ووصل عشماوي، على متن طائرة حربية، رافقت اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، أثناء قدومه من زيارة رسمية إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر لتتسلم مصر رسميا واحدا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، إذ يواجه اتهامات عدة على خلفية ضلوعه في عدد كبير من العمليات الإرهابية.
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منطقة-السحر-والجمال (3)

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر في مداهمة لوكر «أم قمر»

تمكنت مجموعات العمل بوزارة الداخلية من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالظهير الصحراوي في منطقة "أم قمر" على بعد 12 كيلو مترا من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة مركز شرطة فايد، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
سجن (1)

6 سنوات سجنا لحلاق «رمى الهيروين» بكمين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وخالد الشباسي، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى البربري، بالسجن 6 سنوات للمدعو "م. م. ع- حلاق" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 4425 لسنة 2019 جنايات مينا البصل والمقيدة "كلي" برقم 218 غرب، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط وحدة تأمين الطرق بالقبض على المتهم في أثناء إلقائه كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش سيارة بأحد الأكمنة بدائرة قسم مينا البصل.
مخدر-الحشيش

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 50 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
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