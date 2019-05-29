«شيماء» دفنت جثة «الديلر» تحت السرير بعد جرعة زائدة

تحرير:محمد الأشموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

هيروين

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة مصرع تاجر مخدرات، عثر على جثته أسفل سرير ربة منزل بالزيتون، حيث اعتادت شيماء صاحبة الـ34 عاما، تعاطي المخدرات بعدما تعرفت على "أحمد الديلر"، وكانت دائما تنتهي جلسات "الكِيف" بأن يذهب كل منهما إلى حال سبيله، حيث يقيم في الزاوية الحمراء، بينما تقيم هي في شقة بمنطقة الزيتون برفقة أولادها ووالدتها الكفيفة، وخلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهما غاب الديلر عن الوعي وتوفي نتيجة جرعة هيروين زائدة، فقامت بإخفاء جثته تحت سريرها، ووضعت فوقها مرتبة، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل شقتها ليقوم الأهالي بإبلاغ الشرطة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقل النقيب سليمان أحمد، معاون مباحث القسم، برفقة قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد فتحي، 31 عاما، ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء، ودلت التحريات على أن المجني عليه كان بصحبة شيماء محمد،