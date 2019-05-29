رياضة

تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
تشيلسي
تشيلسي
فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
وقال ساري، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "كانتي يعاني مشكلة صغيرة للغاية في ركبته، والأزمة الوحيدة التي تواجهنا من أجل تعافيه هي الوقت، وفي الوقت الحالي لا نعرف ما إذا كانت حالة كانتي ستسمح له بالمشاركة أم لا، لكننا سنحاول حتى اللحظة الأخيرة، وأعتقد أن فرص مشاركة كانتي هي 50% الآن، أما أمس فكانت
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اتحاد-الكرة

لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس مصر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح التصور الموضوع لبطولة كأس مصر، وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن نهائي الكأس سيقام يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، موضحًا أن ملعب المباراة لم يحدد حتى الآن، وإن كان الأقرب هو ملعب الجيش ببرج العرب ليكون ملعبا محايدا، خاصة أن أحد استادي السلام وبتروسبورت سيستضيف لقاءات الأهلي، بينما يستضيف الدفاع الجوي مباريات بيراميدز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
ارسنال‎

إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
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تشيلسي Vs أرسنال.. ديربي لندن في نهائي «اليوربا ليج»

يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه تشيلسي نظيره أرسنال في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة بعد مواجهة بورتو وبراجا في 2011، وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في 2012.
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هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
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ديفيد لويز يدعم ساري للبقاء في تشيلسي

دعم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، مدربه ماوريسيو ساري، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مستقبله مع الفريق بسبب ضعف نتائج تشيلسي معه هذا الموسم وتعرضه لهزائم ثقيلة برباعية نظيفة أمام بورنموث وبسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي. وقال لويز في هذا الشأن: "أعتقد أنه يقدم عملا رائعًا، ويقدم موسما مميزا معنا، بدأنا بصورة جيدة، والكل شعر بالإثارة وقال إن تشيلسي سينافس على لقب الدوري هذا الموسم، ومن ثم مررنا بتذبذب في المستوى، ولكننا أنهينا الموسم بصورة جيدة في الدوري، ونملك فرصة للتتويج بلقب في الدوري الأوروبي".
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تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
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