تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

تشيلسي

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.

وقال ساري، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "كانتي يعاني مشكلة صغيرة للغاية في ركبته، والأزمة الوحيدة التي تواجهنا من أجل تعافيه هي الوقت، وفي الوقت الحالي لا نعرف ما إذا كانت حالة كانتي ستسمح له بالمشاركة أم لا، لكننا سنحاول حتى اللحظة الأخيرة، وأعتقد أن فرص مشاركة كانتي هي 50% الآن، أما أمس فكانت