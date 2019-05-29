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تعرف على أسعار كعك العيد بمنافذ الحكومة

شهدت أسعار كعك العيد الموسم الجاري استقرارا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي وهو الأمر الذى أرجعه التجار والمنتجون إلى انخفاض أسعار مدخلات إنتاجه نسبيا.
تحرير:أسماء فتحى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كعك العيد
كعك العيد
يستعد المواطنون لشراء كعك العيد خلال الأيام القليلة القادمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وما يشغل تفكير الجميع خلال الوقت الراهن هو الأسعار والبحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد بأسعار مخفضة، وأكد تجار الكعك ومنتجوه أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير على ما تم إعلانه العام الماضي من الجهات الحكومية المختلفة التى تطرح الكعك بمنافذها، ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار الكعك، والتى بدأ طرحها أمس، الثلاثاء، فى منافذ الحكومة والمتمثلة في وزارة الزارعة، ومنافذ الجيش والشرطة.
متوسط أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة الزراعة:   كعك سادة بسعر 50 جنيها. كعك ملبن- بسعر 55 جنيها.  كعك بالمكسرات بسعر 80 جنيها.  بسكويت نشادر بسعر 45 جنيها. بسكويت برتقال بسعر 50 جنيها.  بيتى فور سادة بسعر 60 جنيها. بيتى فور مشكل بسعر 55 جنيها.  غريبة سادة بسعر 60 جنيها. 
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وزير-الماليه

4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.77 جنيه، ونحو 16.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة نحو 16.90 جنيه للبيع، و16.80 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية نحو 1283 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة التموين

يعد البحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد من أولويات الأسر المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتعد منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأقل سعرا مقارنة بباقى منافذ البيع والسوق الخارجية، وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرحها أصنافا متنوعة من كعك العيد وبأسعار مخفضة تقل عن السوق الخارجية بأكثر من 20% وفقا لما أعلنته الشركة القابضة ومن المقرر أن يتم طرحه فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المنافذ المتنقلة.
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أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
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بعد زيادة سعر الكهرباء..هذه الأجهزة تتحكم في فاتورتك

مع حلول يوليو المقبل، سيكون 26.5 مليون مشترك، وهو عدد مشتركي المنازل مع وزارة الكهرباء، على موعد مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، حسبما أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وتعد الأجهزة الكهربائية، هي المتحكمة في قيمة الفاتورة، إما أن ترفعها بقيمة كبيرة عند استخدامها بكثرة، أو تخفض قيمة الفاتورة عن ترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، توضح "التحرير" الاستهلاكات الكهربائية وقيمة الفاتورة لكل شريحة من شرائح استهلاك القطاع المنزلي السبعة، لتكون بمثابة البوصلة للوقوف على الاستهلاك الفعلي لكل شريحة.
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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
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