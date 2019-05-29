تعرف على أسعار كعك العيد بمنافذ الحكومة

شهدت أسعار كعك العيد الموسم الجاري استقرارا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي وهو الأمر الذى أرجعه التجار والمنتجون إلى انخفاض أسعار مدخلات إنتاجه نسبيا.

تحرير:أسماء فتحى ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

يستعد المواطنون لشراء كعك العيد خلال الأيام القليلة القادمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وما يشغل تفكير الجميع خلال الوقت الراهن هو الأسعار والبحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد بأسعار مخفضة، وأكد تجار الكعك ومنتجوه أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير على ما تم إعلانه العام الماضي من الجهات الحكومية المختلفة التى تطرح الكعك بمنافذها، ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار الكعك، والتى بدأ طرحها أمس، الثلاثاء، فى منافذ الحكومة والمتمثلة في وزارة الزارعة، ومنافذ الجيش والشرطة.

متوسط أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة الزراعة: كعك سادة بسعر 50 جنيها. كعك ملبن- بسعر 55 جنيها. كعك بالمكسرات بسعر 80 جنيها. بسكويت نشادر بسعر 45 جنيها. بسكويت برتقال بسعر 50 جنيها. بيتى فور سادة بسعر 60 جنيها. بيتى فور مشكل بسعر 55 جنيها. غريبة سادة بسعر 60 جنيها.

متوسط أسعار كعك العيد بمنافذ وزارة الزراعة:

كعك سادة بسعر 50 جنيها.

كعك ملبن- بسعر 55 جنيها.

كعك بالمكسرات بسعر 80 جنيها.

بسكويت نشادر بسعر 45 جنيها.

بسكويت برتقال بسعر 50 جنيها.

بيتى فور سادة بسعر 60 جنيها.

بيتى فور مشكل بسعر 55 جنيها.

غريبة سادة بسعر 60 جنيها.

غريبة بالمكسرات بسعر 80 جنيها.

علبة مشكل بسعر 110 جنيهات.

بسكو فور بسعر 60 جنيها.

بسكو فور بالشيكولاتة بسعر 60 جنيها.

منين بالعجوة بسعر 40 جنيها.

منين سادة بسعر 40 جنيها.

معمول بسعر 40 جنيها.

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متوسط أسعار كعك العيد بمنافذ القوات المسلحة والشرطة:

البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو.

الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو.

كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.

كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.

بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.

بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.

غريبة سادة: سجلت نحو 80 جنيها للكيلو.

غريبة باللوز: سجلت نحو 90 جنيها للكيلو.

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متوسط أسعار الكعك بالمجمعات الاستهلاكية:

البسكويت: يسجل سعره نحو 50 جنيها للكيلو.

الكعك السادة: سجل نحو 60 جنيها للكيلو.

كعك بالملبن: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.

كعك بالمكسرات: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.

بيتى فور سادة: سجل نحو 65 جنيها للكيلو.

بيتى فور لوكس: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.

غريبة سادة: سجلت نحو 80 جنيها للكيلو.

غريبة باللوز: سجلت نحو 90 جنيها للكيلو.

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علب مشكلة سيتم طرحها بمختلف المنافذ:

علبة 1 كيلو: سجلت نحو 64 جنيها.



علبة 2 كيلو: سجلت نحو 128 جنيها.



علبة 3 كيلو: سجلت نحو 192 جنيها.



علبة 4.5 كيلو: سجلت نحو 355 جنيها.

وزير التموين: الأسعار بمنافذ الحكومة أقل 30% عن السوق الخارجية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن كعك العيد الذى يتم طرحه بمنافذ الحكومة يقل سعره عن السوق الخارجية بنسبة تتراوح من 20 لـ 30% فى سعى من وزارة التموين والجهات الحكومية المختلفة لتخفيف العبء عن المواطن بسلع مخفضة وموسمية، كما حدث من طرح السلع الغذائية والمكسرات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

متوسط السعر بالسوق الخارجية:

السادة: يبدأ سعر الكيلو من 58 جنيها إلى 180 جنيها.



كعك بالعجوة: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 200 جنيه.



كعك بالملبن: يبدأ سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 170 جنيها.



كعك عجمية وعين الجمل: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 250 جنيها.

بسكويت سادة: يبدأ سعر الكيلو من 38 جنيها إلى 150 جنيها.



بسكويت بالبرتقال: يبدأ سعر الكيلو من 40 جنيها إلى 160 جنيها.



بسكويت بالشيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 43 جنيها إلى 160 جنيها.

بيتى فور بالمكسرات: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها إلى 250 جنيها.



بيتى فور بالشيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 52 جنيها إلى 250 جنيها.



بيتى فور بالمربى: يبدأ سعر الكيلو من 47 جنيها إلى 170 جنيها.

غريبة سادة: يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 200 جنيه.



غريبة باللوز: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 265 جنيها.



غريبة بالفستق: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها إلى 250 جنيها.