رياضة

صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.
ويبلغ معدل كين التهديفي هدفا كل 116 دقيقة، وتوج بلقب هداف الدوري موسمي 2015- 2016 و2016- 2017، أما صلاح فسجل 56 هدفًا في 87 مباراة في الدوري بمعدل هدف كل 119 دقيقة، وتوج بلقب هداف الدوري موسمي 2017- 2018 و2018- 2019. وفي كل مرة يسجل فيها صلاح، يتمكن ليفربول من الفوز، حيث فاز الريدز في 20 مباراة من
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اتحاد-الكرة

لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس مصر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح التصور الموضوع لبطولة كأس مصر، وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن نهائي الكأس سيقام يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، موضحًا أن ملعب المباراة لم يحدد حتى الآن، وإن كان الأقرب هو ملعب الجيش ببرج العرب ليكون ملعبا محايدا، خاصة أن أحد استادي السلام وبتروسبورت سيستضيف لقاءات الأهلي، بينما يستضيف الدفاع الجوي مباريات بيراميدز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
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إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

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محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
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محمد صلاح يخطف الأنظار في رحلة ليفربول إلى إسبانيا

قام ألكسندر تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتصوير الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق أثناء نومه، في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادًا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نشر اللاعب الإنجليزي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه قائلا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".
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مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
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ليفربول يعلن عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، التفاصيل الكاملة للتذاكر المخصصة لجماهيره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على استاد واندا ميتروبوليتانو، حيث حصل النادي على 16,613 تذكرة مخصصة لجماهير الفريق خلال المباراة النهائية، على الاستاد الذي يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن التذاكر التي حصل عليها النادي مقسمة 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.
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