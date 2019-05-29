هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

بيير إيميريك أوباميانج

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن أوباميانج سقط في مران أرسنال ثم شوهد وهو يربط معصمه الأيسر في التدريبات، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإصابة ليست خطيرة وتعد مجرد التواء بسيط، وبالتالي لن تؤثر فى مشاركته في مواجهة تشيلسي. بيير إيميريك أوباميانج شارك في 50 مباراة مع أرسنال بمختلف البطولات خلال