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4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
وزير المالية
وزير المالية
اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وكذلك تمت إتاحة مبلغ 391.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2019، كما تمت إتاحة مبلغ 2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف رواتب العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2019. وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 76.86 مليون جنيه، منها مبلغ
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تعرف على أسعار كعك العيد بمنافذ الحكومة

يستعد المواطنون لشراء كعك العيد خلال الأيام القليلة القادمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وما يشغل تفكير الجميع خلال الوقت الراهن هو الأسعار والبحث عن أفضل أماكن شراء كعك العيد بأسعار مخفضة، وأكد تجار الكعك ومنتجوه أن الأسعار مستقرة إلى حد كبير على ما تم إعلانه العام الماضي من الجهات الحكومية المختلفة التى تطرح الكعك بمنافذها، ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار الكعك، والتى بدأ طرحها أمس، الثلاثاء، فى منافذ الحكومة والمتمثلة في وزارة الزارعة، ومنافذ الجيش والشرطة.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.77 جنيه، ونحو 16.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.91 جنيه للبيع، و16.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك عودة ليسجل نحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة نحو 16.90 جنيه للبيع، و16.80 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية نحو 1283 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
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6 جهات معفاة من تطبيق الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريا رقم (305) لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى. وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
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خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
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انتهاء مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك للحد من عمليات التهرب الضريبي والإسهام في إرساء العدالة الضريبية، قائلا إن الوزارة تعمل، في الوقت الراهن، على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، إذ تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا من أول مايو الجاري، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستي بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة، كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
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