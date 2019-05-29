4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

وزير المالية

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وكذلك تمت إتاحة مبلغ 391.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2019، كما تمت إتاحة مبلغ 2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف رواتب العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2019. وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 76.86 مليون جنيه، منها مبلغ