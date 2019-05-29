فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمود البزاوي: صورة هشام عشماوي ريحت قلبي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
الفنان محمود البزاوي
الفنان محمود البزاوي
نشر الفنان محمود البزاوي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي، على حسابه الخاص بموقع «تويتر» وعلق عليها: «صورة هشام عشماوي ريحت قلبي وترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع»، وتفاعل معه المتابعون وأخذوا يدعون لابن أخيه وجميع الشهداء الذين راحوا غدرا، وهذه هى ليست المرة الأولى التي يشارك فيها محمود البزاوي صورا لابن أخيه فق سبق أن نشر صورة له يوم الشهيد وطلب من جمهوره الدعاء له ولكل الشهداء.
يشارك الفنان محمود البزاوي فى السباق الرمضاني الحالي فى مسلسل «أبو جبل» بطولة مصطفى شعبان، ويلعب دور (وجيه) هو رجل شرير، ونال دوره إشادات واسعة من قبل المشاهدين، كما يشارك أيضا فى مسلسل «الزوجة 18» بطولة حسن الرداد و«علامة استفهام» بطولة محمد رجب. صورة هشام عشماوي
اقرأ المزيد
الفنان-أحمد-فهيم (2)

أحمد فهيم: «ولد الغلابة» أرهقني..والعمل مع السقا شرف

"عبد القادر".. اسم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل «ولد الغلابة»، والتى نال عنها ردود فعل مميزة، خاصة أن الدور أحد أعمدة المسلسل، وهو محور تصاعد الأحداث فى العمل. كما أن أحمد فهيم موجود هذا العام أيضا بمسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، من خلال شخصية "رمضان الوردانى" على نقيض ما يقدمه فى «ولد الغلابة»، كما يشارك كذلك فى مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وبالأدوار الثلاثة، استطاع أحمد فهيم أن يُظهر موهبته الفنية على الساحة، ويصبح اسمه بين أهم الفنانين الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم خلال الموسم الحالى.
ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
السيد-البدوى (3)

«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
مسلسل-زى-الشمس-دينا-الشربينى

الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
مسلسل- زلزال (3)

على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org