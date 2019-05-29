محمود البزاوي: صورة هشام عشماوي ريحت قلبي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

الفنان محمود البزاوي

نشر الفنان محمود البزاوي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي، على حسابه الخاص بموقع «تويتر» وعلق عليها: «صورة هشام عشماوي ريحت قلبي وترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع»، وتفاعل معه المتابعون وأخذوا يدعون لابن أخيه وجميع الشهداء الذين راحوا غدرا، وهذه هى ليست المرة الأولى التي يشارك فيها محمود البزاوي صورا لابن أخيه فق سبق أن نشر صورة له يوم الشهيد وطلب من جمهوره الدعاء له ولكل الشهداء.

يشارك الفنان محمود البزاوي فى السباق الرمضاني الحالي فى مسلسل «أبو جبل» بطولة مصطفى شعبان، ويلعب دور (وجيه) هو رجل شرير، ونال دوره إشادات واسعة من قبل المشاهدين، كما يشارك أيضا فى مسلسل «الزوجة 18» بطولة حسن الرداد و«علامة استفهام» بطولة محمد رجب. صورة هشام عشماوي