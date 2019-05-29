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بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

تحرير:أمين طه ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.
وحضرت «دارين» صديقة بركة بعد إبلاغها من قبل عمه للاطمئنان على والدة بركة، التى خرجت من المستشفى، حيث كان فى انتظارهم «كساب» رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بين  «بركة وكساب» حوار أخبره خلاله أنه لا يستطيع أن يضره، وطلب منه المعلومات التى حصل عليها ويهددهم
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محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
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«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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مسلسل-بركة

«بركة» الحلقة 7.. محمد لطفي يخطط لقتل عمرو سعد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، خطة للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له، وإدخاله السجن، ثم تحريض أحد المسجونين لقتله، وبعدها التخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم إرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة.
امير-كرارة

نجوم يعودون لخلطتهم في رمضان| سليم الأنصاري مش بيموت

أقل من يومين ويحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم التليفزيوني الأهم للمشاهد العربي كل عام؛ إذ تسعى كل القنوات لاستقطاب الأعمال والنجوم الأبرز على الساحة لتعرض أعمالهم على شاشتها، سواء أكانت هذه الأعمال برامج أم مسلسلات، كما يغيب العديد من النجوم الذين حفروا نجاحات سابقة باسمهم خلال الشهر الكريم. وكنوع من ضمان النجاح واللعب في المنطقة الآمنة، يُقدّم عدد من النجوم أعمالا تعتمد أحداثها على قالب سبق ونجحوا فيه، بل ويقدّم بعضهم شخصيات بعينها سبق أن قدّمها وحققت نجاحًا، ومن أبرز هؤلاء:
مسلسل-برك- للنجم عمرو-سعد (1)

عمرو سعد مفاجأة| نجوم يغنون تترات مسلسلات رمضان 2019

يبدو أن المنافسة خلال الموسم الرمضاني لعام 2019، لن تكون قاصرة فقط على التمثيل، حيث فضل عدد كبير من النجوم غناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، وعدم الاستعانة بمغن، يتصدرهم الفنان عمرو سعد الذي انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية تتر مسلسله «بركة»، التي تحمل اسم «سيبها على الله»، ونشر جزءا من الأغنية على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأشاد المتابعون بصوته، وأكدوا له أن صوته حلو، كما تغنى أيضا الفنانة مي عز الدين تتر مسلسلها «البرنسيسة بيسة»، الذى حرصت على نشر جزء منه على حسابها بـ«إنستجرام» تغنى اللون الشعبي، وسبق أن غنت مع عماد بعرور أغنية فيلم «أيظن».
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صعيدي مغترب.. اللقطات الأولى لعمرو سعد في «بركة»

أطلقت شركة "سينرجي" مجموعة من صور مسلسل "بركة"، الذي ينافس من خلاله النجم عمرو سعد بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل على قناة cbc. ويعود عمرو سعد للسباق الرمضاني من خلال مسلسل "بركة"، ويُجسد خلاله شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.
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