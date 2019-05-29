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بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

تحرير:أمين طه ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.
وحضرت «دارين» صديقة بركة بعد إبلاغها من قبل عمه للاطمئنان على والدة بركة، التى خرجت من المستشفى، حيث كان فى انتظارهم «كساب» رئيس الشبكة الذى حضر ليطمئن عليها، ودار بين  «بركة وكساب» حوار أخبره خلاله أنه لا يستطيع أن يضره، وطلب منه المعلومات التى حصل عليها ويهددهم بها.واستأجر أحد المهددين أحد الرجال
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استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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ناجح إبراهيم: حل أزمة الخطاب الديني في الفكر الصوفي

عقلية المتطرف.. كان ولا يزال عنوان ومحطة بحث من كل المؤسسات، سعيًا لمعرفة آليات التعامل معها، وفي ظل وجود فكر متطرف ينبغي أن نبحث في النشأة وطرق مقاومته، ولذا كان حوارنا مع أحد قيادات الجماعة الإسلامية سابقاً، والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، الذي أشار إلى أن الجماعات المتطرفة تعود نشأتها إلى جماعة الإخوان. "إبراهيم" أكد في حواره لـ"التحرير" أن ما تملكته تلك الجماعة وقياداتها من تأثير في الشارع، يفوق ما يتم بذله من محاولات الحصار وتضييق الخناق عليها، لافتاً إلى أن المتطرف أحادى العقلية.. وإلى نص الحوار.
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دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يجتهد الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فى شهر رمضان من كل عام، وبالأخص في العشر الأواخر، فى الإكثار بالدعاء والطاعات والحرص على أداء الصلوات الخمس، فضلا عن التراويح وقيام الليل، وذلك تقربا للمولى عز وجل، ومن أجل بلوغ ليلة القدر، تلك الليلة التى أخبر عنها الله تعالى، قائلا، عز وجل، فى كتابه الكريم: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ومع حلول يوم الرابع والعشرين، يستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يُرضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَأسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ".
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«الحاج عودة» قصة نجاح دورة بتبرعات أهالي شبرا الخيمة

«لاعبون من أحياء ومناطق مختلفة.. مشجعون يجلسون على مقاعد المتفرجين في ساحة فضاء بالمنطقة.. ميداليات وكؤوس في كل الأرجاء»، هكذا يبدو المشهد المعتاد في نادي شبرا الخيمة للألعاب الرياضية "نادي البلاستيك" سابقا أثناء الدورات الرمضانية التي يعقدها النادي في شهر رمضان الكريم، كل عام. حيث اعتاد أهالي منطقة شبرا الخيمة في شهر رمضان الكريم، على التجمع والالتقاء في ساحة فضاء بالمنطقة، لتشجيع الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية التي تعقد سنويا في المنطقة، للحد الذي أصبحت فيه أشبه بأحد الطقوس والعادات الثابتة للأهالي في ذلك التوقيت.
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مسلسل-بركة

بركة «22».. عصابة «كساب» تخطف أم عمرو سعد

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث تواصل عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة مع الإعلامى الفاسد «علاء عابدين»، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها وتدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه، إلا أنه تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، ولكنهم عنفوه وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به، كما قام «بركة» بابتزاز اللواء جلال، واستدعائه له ليمسح له السيارة، وطلب منه معرفة مكان رجل الأعمال الفاسد فوزى الغامرى، وبالفعل وصل إليه وأبلغة أنه يملك فيديوهات تدينه وتدين نجله.
مسلسل-بركة

بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.
مسلسل-بركة

الحلقة (7).. بركة يستعين بهاكر وكساب يخطط لإعدامه

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير خطة من قبل رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له وإدخاله السجن ثم قتله والتخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم استرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة التي تطارده.
محمد-هشام-عبية

محمد هشام عبيه يكشف تفاصيل حلقات مسلسل «زودياك»

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عبيه، إن مسلسل "زودياك" مقتبس عن المجموعة القصصية "حظك اليوم"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، لافتا إلى أنه فخور وسعيد بمشاركة مجموعة من الكتاب الأعزاء، فى تحويل أول عمل للدكتور أحمد خالد توفيق إلى الشاشة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد بداية لتحويل كل أعمال الكاتب الراحل إلى مسلسلات وأفلام قريبا جدا. وأوضح الكاتب الصحفي فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن المسلسل عبارة عن 15 حلقة ومن المفترض أن تنتهى أحداث المسلسل فى منتصف رمضان.
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