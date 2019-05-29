إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

أرسنال

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.

ومنذ عام 1972، تعد الأندية الإنجليزية الأكثر وصولًا للمباراة النهائية في بطولتي الدوري الأوروبي بمسماه الجديد أو كأس الاتحاد الأوروبي بمسماه القديم إلى جانب دوري أبطال أوروبا بمسماه الجديد والقديم، بواقع 37 مرة مقابل 36 مرة لإيطاليا وإسبانيا و30 مرة لألمانيا. وستواصل الأندية الإنجليزية هيمنتها أيضًا،

ومنذ عام 1972، تعد الأندية الإنجليزية الأكثر وصولًا للمباراة النهائية في بطولتي الدوري الأوروبي بمسماه الجديد أو كأس الاتحاد الأوروبي بمسماه القديم إلى جانب دوري أبطال أوروبا بمسماه الجديد والقديم، بواقع 37 مرة مقابل 36 مرة لإيطاليا وإسبانيا و30 مرة لألمانيا.



وستواصل الأندية الإنجليزية هيمنتها أيضًا، من خلال ضمان وجود ناديين في السوبر الأوروبي، وستكون تلك المرة الأولى التي يشهد فيها السوبر الأوروبي ناديين من إنجلترا، والمرة الثامنة التي يوجد بها ناديان من دولة واحدة.



يذكر أن السوبر الأوروبي سيقام في إسطنبول يوم 14 أغسطس المقبل، بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي اليوم بين تشيلسي وأرسنال في باكو، على أن تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بين ليفربول وتوتنهام.