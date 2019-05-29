جريمة

«سماعات وعصابة وعرج» مشاهد فى وصول المجرم «عشماوي»

مصادر: عصب عينه وسد أذنه أدوات تمكن قوات الأمن من السيطرة على المجرمين عن طريق إفقادهم حواسهم من الرؤية والسمع والحركة للسيطرة عليهم بدنيا ونفسيا
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي
لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي
بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الوطني الليبي، القبض على الإرهابي المطلوب هشام عشماوي، فى الثامن من أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية، تسلمت مصر، مساء أمس الإرهابي المطلوب، إذ تم نقله إلى القاهرة، بعد زيارة قصيرة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، ولقائه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشاهد وصول الإرهابي الذى دبر اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وشارك فى مذبحة كمين الفرافرة، التي استشهد فيها 22 مجندًا.
جلوس صامت بكلابشات فور وصول الطائرة المصرية إلى أرض الوطن، ظهر الإرهابي هشام عشماوي يجلس ذليلًا صامتًا داخل الطائرة، معصوب العينين، ومسدود الأذن بسماعات، وكان يجلس صامتًا كالتمثال لا يتحرك من مكانه، يده مصفدة بالكلابشات التى تحد من حركة أيادى المتهمين. عين معصوبة  من المعتاد مع الإرهابيين والعناصر
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المطربة-شيما-بطلة كليب-عندي ظروف

13 يونيو.. أولى جلسات محاكمة شيما بـ«الإتجار بالبشر»

قررت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، إحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، و25 آخرين، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين والآيس والكريستال"، وحددت النيابة جلسة 13 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمتهم، أمام محكمة جنح العجوزة، بعدما دلت تحقيقات النيابة عن تورط المطربة "شيما" في أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل فيه في المهندسين، فضلا عن 33 متهما تم ضبط 26 منهم بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
سجن

السجن وغرامة 100 ألف لطالب ضُبط بحوزته «هيروين» وآلي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب في الثانية والعشرين من عمره، يعمل سائقا على «تاكسي»، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه، في القضية رقم 379 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، لقيامه بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المُخدر، وسلاح ناري آلي للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ40 إخوانيا قطعوا الطريق

قضت محكمة دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 40 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكلا منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 79 جنايات أبو حماد لسنة 2017، بقطع الطريق العام والتظاهر لتعطيل أحكام الدستور بالبلاد، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

سقوط ملوك البرشام في قبضة ضباط مكافحة القاهرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على تاجري مخدرات، ضُبط بحوزتهما عدد كبير من الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 12 قضية، آخرها قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا "سلاح، تبديد، شيك" وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة الموسكى.
خروج-3-عربات-قطار-بضائع-عن-القضبان-بالبحيرة

خروج 3 عربات قطار بضائع عن القضبان بالبحيرة

شهد مزلقان جزيرة البط بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، خروج 3 عربات من قطار بضائع "بازلت" كان متجها إلى القاهرة على شريط السكة الحديد "الإسكندرية - القاهرة" عن قضبان السكة الحديد، وسط حالة من الخوف والفزع بين الأهالي وسكان المنطقة، وجار رفع القطار بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة باستخدام الونش والمعدات الثقيلة، وتسبب ذلك في توقف حركة القطارات لمدة ساعتين في محطات أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور، وغادر بعض الركاب القطارات بعد التأخير واستقلوا السيارات الأجرة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

فتاة تشعل مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الخليفة

نشبت مشاجرة عنيفة، اليوم السبت، بين عائلتين بعد تعدي شخص على فتاة بالضرب في منطقة الخليفة. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب بين عائلتين في منطقة الشافعي، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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