«سماعات وعصابة وعرج» مشاهد فى وصول المجرم «عشماوي»

مصادر: عصب عينه وسد أذنه أدوات تمكن قوات الأمن من السيطرة على المجرمين عن طريق إفقادهم حواسهم من الرؤية والسمع والحركة للسيطرة عليهم بدنيا ونفسيا

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الوطني الليبي، القبض على الإرهابي المطلوب هشام عشماوي، فى الثامن من أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية، تسلمت مصر، مساء أمس الإرهابي المطلوب، إذ تم نقله إلى القاهرة، بعد زيارة قصيرة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، ولقائه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشاهد وصول الإرهابي الذى دبر اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وشارك فى مذبحة كمين الفرافرة، التي استشهد فيها 22 مجندًا.

جلوس صامت بكلابشات فور وصول الطائرة المصرية إلى أرض الوطن، ظهر الإرهابي هشام عشماوي يجلس ذليلًا صامتًا داخل الطائرة، معصوب العينين، ومسدود الأذن بسماعات، وكان يجلس صامتًا كالتمثال لا يتحرك من مكانه، يده مصفدة بالكلابشات التى تحد من حركة أيادى المتهمين. عين معصوبة من المعتاد مع الإرهابيين والعناصر

جلوس صامت بكلابشات

عين معصوبة

أذن مسدودة بسماعات

حالة نفسية ذليلة

فور وصول الطائرة المصرية إلى أرض الوطن، ظهر الإرهابي هشام عشماوي يجلس ذليلًا صامتًا داخل الطائرة، معصوب العينين، ومسدود الأذن بسماعات، وكان يجلس صامتًا كالتمثال لا يتحرك من مكانه، يده مصفدة بالكلابشات التى تحد من حركة أيادى المتهمين.من المعتاد مع الإرهابيين والعناصر الإجرامية الخطيرة، عصب أعينهم، لحرمانهم من رؤية المكان المحيط بهم، أو إدراك أي شواهد به، لكي يجهلوا الوضع المحيط بهم، وطبيعة المكان الذى يتم نقلهم منه، وأبعاد الطريق، وكذلك طبيعة الوجهة التى يتم اقتيادهم إليها، وكان من البديهي أيضًا أن يكون مكبل اليدين، بأصفاد حديدية، يتم بها شل حركة ذراعي الإرهابيين والمجرمين أمثاله.بدت على أذني الإرهابي هشام عشماوي سماعات أذن ضخمة، تحجب عنه تمامًا الصوت المحيط، وهو ما أكدت تحليلات أمنية أنه إجراء متبع مع العناصر الإجرامية، والإرهابيين الدوليين حال سقوطهم والقبض عليهم، والغرض منها هو منعه وأمثاله من إطلاعه على ما يدور حوله، ومنعه من معرفة ماذا يدور بين قوات الأمن من حديث، ومنعه عن إدراك شواهد عن المكان المحيط به، كي يفقدوا الثقة بأنفسهم ويتم الهيمنة عليهم بشتى الطرق.

أكدت مصادر أمنية أن تكبيل المتهم وعصب عينه وسد أذنه، أدوات تمكن قوات الأمن من السيطرة على المجرمين، عن طريق إفقادهم حواسهم من الرؤية والسمع والحركة، للسيطرة عليهم بدنيا ونفسيا؛ بحيث لا يسمعون ولا يرون محيطهم؛ ويتم عزلهم نهائيا عن العالم الخارجي، كي يتم التشويش عليهم وإفقادهم الثقة بأنفسهم، ويتم الهيمنة عليهم بشتى الطرق، وهذا إجراء متبع لدى القوات الخاصة في عمليات القبض على العناصر الخطرة والمجرمين الدوليين لحظة القبض عليهم.

ماذا ينتظر الإرهابي هشام عشماوي من أحكام؟



وهدف تلك الإجراءات السيطرة على حواس الجناة، لمنع استخدامها فى معرفة أى معلومة ولو كانت تافهة، وهذا أمر مهم فى عمليات نقلهم، لعدم معرفتهم بما يدور حولهم من معلومات لعدم تسريبها في حال سنحت لهم الظروف بذلك ولو لمجرد احتمال واحد فى المليون.

طأطأة الرأس

شملت مشاهد وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى القاهرة، رفع السماعات عن إذنيه لثوان معدودة، لإعلامه أنه وصل إلى القاهرة، وبدا المتهم واجمًا عديم رد الفعل لا حركة ولا كلام، إذ طأطأ رأسه ذليلا حين إعلامه "أنت فى مصر" فأمسك به إلى الأمام أحد رجال القوات المسلحة، ليطأطئ الإرهابي رأسه إلى الأمام فى خضوع وانحناء، وظل منحنيًا مكرهًا خلال بث مشاهد وصوله، دون أن ينطق بشيء، حتى تم رد السماعات على أذنه وتحريكه للنزول من الطائرة.

إنزاله يعرج

أنزل أفراد القوات الخاصة المتهم من الطائرة، وبدا منكسرًا يرتدي "يريننج"

و"شبشب"، مبررة عجز الإرهابي عن السير بشكل مستقيم، إذ كان يعرج منحني الظهر غير قادر على الحركة، وكأن ضابطى القوات الخاصة كانا يحملانه بقبضتيهما على ذراعيه وليسا يسحبانه لركوب السيارة.

كيف بدأ الإرهابي هشام عشماوي رحلة الدم؟ (تحليل نفسي)



وغير معروف حتى الآن سبب عرج المتهم خلال سيره، لكن قبل عدة أشهر تم نشر صور بمعرفة قوات الجيش الليبي، خلال تقديم علاجات طبية للإرهابي المقبوض عليه، بما يشير إلى تعرضه لإصابات قبل الإيقاع به فى مدينة درنة الليبية.

خجل وعار

لم يسدل المتهم يديه المكبلتين أمامه خلال سيره معصوب العينين، ولم يغلق قبضتي يديه فى محاولة للتماسك، وهو ما يدل على إذلاله وخضوعه التام، وبدا المتهم مطبق اليدين على بعضهما، فى دلالة على الخوف والخضوع والشعور بالخجل والعار.