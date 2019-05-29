نواب عن استلام «عشماوي»: الدولة تنتصر لدم الشهداء

«دفاع البرلمان»: أجهزة الأمن لا تتوقف عن تتبع العناصر الإرهابية لتقتص للشهداء الأبرار.. عدالة السماء أسهمت فى توثيق الجهود المبذولة.. «وهدان»: الدولة تنتصر لدم الشهداء

تحرير:أمين طه ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

في مفاجأة جديدة لانتصارات السلطات المصرية، شهدت ليلة أمس عملية تسلّم الإرهابي هشام عشماوي من القوات الليبية الموالية للواء خليفة حفتر، ووثقت عدسات وسائل الإعلام المختلفة لحظات عودته إلى مصر مقيدا ومعصوب العينين ووضعت سماعة على أذنيه لمنعه من مشاهدة وسماع ما يدور حوله، وذلك برفقة عدد من عناصر قوات العمليات الخاصة، لتتم محاكمته على الأراضي المصرية، وجاء ذلك في أعقاب زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، إلى ليبيا، حيث التقى مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، واتُّهم «عشماوي» بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، واتُّهم «عشماوي» بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود»، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.

أجهزة الأمن المصرية لا تتوقف عن تتبع الإرهابيين

من جانبه يقول اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن عدالة السماء أسهمت فى توثيق الجهود المبذولة للقبض على هشام عشماوي وغيره، الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى خيانته لأهله ووطنه وشعبه.

وأضاف كدواني، فى تصريح لـ«التحرير» أن مصر لا تتوقف ليلا ونهارا، لتقتص للشهداء الأبرار الذين راحوا ضحايا للحوادث الإرهابية التى كان عشماوي المدبر والفاعل لها، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن المصرية لا تتوقف عن تتبع هذه العناصر الإرهابية فى جميع أرجاء الوطن.

أمن مصر سيتحقق رغم كيد الحاقدين

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن جهاز المخابرات العامة المصرية بذل جهدا كبيرا بالتعاون مع جهات الأمن الليبية لإعادة هذا المجرم ومحاكمته على أرض مصر، للقصاص منه ليشفي غليل أسر الضحايا فى مصر.

وتابع: «العدالة الناجزة فى مصر ستصدر أحكاما عادلة ضد هذا السفاح لإعادة حقوق الضحايا»، مؤكدا أن أمن مصر سيتحقق رغم كيد الحاقدين، وذلك بمساعدة رجال الأمن، إضافة إلى الإرادة الشعبية التى ترفض الإرهاب الذى لا يتفق مع أي دين أو شريعة، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

المحاسبة على كل الجرائم

بينما أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باستلام مصر الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مؤكدا أن الدولة المصرية ستعاقب كل من تسبب في إراقة الدم المصري وتنتصر لدم الشهداء.

وأوضح وهدان أن هشام عشماوي الذي شارك وخطط لقتل النائب العام المستشار هشام بركات، وشارك فى قتل شهداء الواحات البحرية والفرافرة، سيلقى جزاءه وسيحاسَب على كل جرائمه، مؤكدًا أن ما حدث هو انتصار لإرادة هذا الوطن.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده عندما قال في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "إننا سنحاسب عشماوي على ما قام به ولن نترك دماء شهدائنا على الأرض"، مشيدا بدور اللواء عباس كامل والمخابرات العامة في استلام عشماوي.

وأكد أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة بالقيادة السياسية التى استطاعت تثبيت أركان الدولة المصرية والقصاص لحق الشهداء الأبرار من الجماعات الإرهابية، مضيفا أن عشماوي تسبب في إيذاء كبير للشعبين المصري والليبي، حيث شرد كثيرًا من الأسر وقتل العديد من المواطنين، وجند العديد من الشباب ونقلهم إلى سوريا والعراق.



