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نواب عن استلام «عشماوي»: الدولة تنتصر لدم الشهداء

«دفاع البرلمان»: أجهزة الأمن لا تتوقف عن تتبع العناصر الإرهابية لتقتص للشهداء الأبرار.. عدالة السماء أسهمت فى توثيق الجهود المبذولة.. «وهدان»: الدولة تنتصر لدم الشهداء
تحرير:أمين طه ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
في مفاجأة جديدة لانتصارات السلطات المصرية، شهدت ليلة أمس عملية تسلّم الإرهابي هشام عشماوي من القوات الليبية الموالية للواء خليفة حفتر، ووثقت عدسات وسائل الإعلام المختلفة لحظات عودته إلى مصر مقيدا ومعصوب العينين ووضعت سماعة على أذنيه لمنعه من مشاهدة وسماع ما يدور حوله، وذلك برفقة عدد من عناصر قوات العمليات الخاصة، لتتم محاكمته على الأراضي المصرية، وجاء ذلك في أعقاب زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، إلى ليبيا، حيث التقى مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، واتُّهم «عشماوي» بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد
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مسجد-السلطان-ابو-العلا

مسجد أبو العلا.. خلوة السلطان صاحب الكرامات

عشرات من الفقراء يفترشون الأرض أمام مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق أبو العلا انتظارا للصدقات، ويلتف آخرون حول مقام السلطان صاحب الكرامات انتظارا للمعجزات وأملا فى تحقيق الأمنيات، فيما يمتلئ المسجد من الداخل بالمصلين من الرجال والنساء والشباب والفتيات، حيث يعتبر البعض من سكان منطقة بولاق أبو العلا أن المسجد هو البقعة المباركة فى المكان، ملاذ المحتاجين والمعتكفين وكل من ينادى ربه قاصدا بابه، فالمسجد يلجأ إليه المحبون والمريدون للاطمئنان والراحة، ويلجأ إليه محبو التراث والمبانى الأثرية للاستمتاع بدقة العمارة وروعتها إلى جانب الروحانيات.
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
الشهيد أحمد المنسي

أرملة «منسي»: أحمد رمز لكل شهيد وعشماوي رمز لكل خائن

علقت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على تسلّم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، مشيرة إلى أنه منحهم الإحساس باستعادة حق الشهداء: "جميع البيوت المصرية باتت سعيدة ليلة أمس". وأضافت "منار" أنه إذا كان الشهيد أحمد منسي رمزًا لكل شهداء مصر، فهشام عشماوي رمز لكل خائن وإرهابي يريد أن يدمر البلد.. اليوم الحق رجع، والإنسان مهما طال الزمن هيقف أمام القضاء، اللي حصل بيخلِّي عندك إحساس إن في أمن وإن في عقاب، الحمد لله إننا شفنا لحظة الرعب في عينيه".
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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ليبيا-تسلم-هشام-عشماوى-لمصر (2)

مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

ذكرت فضائية "دي إم سي"، في خبر عاجل مساء الثلاثاء أن مصر تسلمت من الجيش الوطنى الليبي الإرهابي هشام عشماوي بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى أعمال إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصري. وأكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوة العلاقات بين مصر وليبيا، كما أطلع رئيس المخابرات العامة المصرى على تطورات الأوضاع فى ليبيا. وزار رئيس جهاز المخابرات المصري، دولة ليبيا، اليوم، والتقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.
خليفة-حفتر (2)

خليفة حفتر يعلن موقفه من وقف الحرب في ليبيا

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الأربعاء، وأبلغه الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف، مضيفا أنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد. وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية. ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.
ليبيا (2)

العاصمة الليبية بين التمرد الشعبي والدعوة لانتفاضة

لا تزال العاصمة الليبية طرابلس على صفيح ساخن منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر البدء في تحرير العاصمة منذ أبريل الماضي، بهدف تطهيرها من "الميليشيات المتطرفة" والمسلحين المتحالفين مع تلك الميليشيات. فقد شهدت العاصمة الليبية أعمالا تضمنت إغلاق طرق وحرق إطارات، وسط غضب شعبي مفاجئ، عم عدداً من مناطق المدينة، بعد تعدد الجرائم التي قامت بها الميليشيات المسلحة ضد 3 من أبناء المدينة. الميليشيات المتحالفة مع حكومة "الوفاق" بقيادة فائز السراج اعتقلت بشكل تعسفي، وأخفت قسراً، مئات الأشخاص من مؤيدي قوات الجيش في طرابلس.
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