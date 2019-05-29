«زلزال» 23.. محمد رمضان يصارح حلا شيحة بحبه لها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

مسلسل زلزال - حلا شيحة ومحمد رمضان

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «زلزال»، اعتراف «محمد حربي» يجسده محمد رمضان بحبه لـ«صافية» تجسدها حلا شيحة، ويطلب منها أن يكتفيا بـ"خطوبة" فقط الآن، ويتم تأجيل الزواج حتى يتخرج في الجامعة ويحصل على شهادته ويقف على قدميه، وفى الوقت نفسه ذهب «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأجبره على بيع نصيبه فى القهوة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، بينما أخبر «ربيع» يجسده حسام داغر، بأن البلد كله يتحدث عن وجود علاقة بين «محمد حربي» و«أمل» تجسدها هنادي مهنا، وأنها ستطلق من زوجها وتتزوجه.

وذهب «خليل السواح» إلى محاميه وأخبره بأن ابنه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، يتحدث عن ابنته بالسوء وأنها على علاقة بـ«محمد حربي»، وأقنعه بأن يحدث تصالح وأن تعود «أمل» إلى بيت والدها، وأجبر «خليل» ابنته على العودة مع زوجها إلى بيته، وطلب «المعلم