بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

جنده عشماوي خلال وجوده باعتصام رابعة.. هربا معًا إلى سيناء عقب الفض ومنها إلى ليبيا.. انضم إلى داعش وأسس جماعة «مرابطون» وأعلن ولاءه للقاعدة فأهدر الداعشيون دمه

تحرير:محمد الأشموني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الإرهابي بهاء علي

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.

وشارك بهاء علي فى العديد من العمليات الإرهابية فى سيناء والواحات، ويعد الصندوق الأسود لكل الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد، فضلا عن معرفته بالأسماء الحقيقية لكل عناصر التنظيم، وطرق جلب الأسلحة والأموال، ودائمًا كان موجودا خلال وضع خطط الهجوم التي نفذها عشماوي. كيف انضم للتنظيم؟ ولد بهاء علي في محافظة