رياضة

لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس مصر

تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح التصور الموضوع لبطولة كأس مصر، وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن نهائي الكأس سيقام يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، موضحًا أن ملعب المباراة لم يحدد حتى الآن، وإن كان الأقرب هو ملعب الجيش ببرج العرب ليكون ملعبا محايدا، خاصة أن أحد استادي السلام وبتروسبورت سيستضيف لقاءات الأهلي، بينما يستضيف الدفاع الجوي مباريات بيراميدز.
ولفت عامر حسين إلى أن لجنة المسابقات ستمنح الفرق مدة شهر بعد انتهاء الدوري عقب كأس الأمم، ليتمكن كل فريق من الحصول على راحة وإعداد نفسه للموسم الجديد. وأفاد أن اللجنة حددت موعدًا مبدئيا للموسم الجديد يوم 15 سبتمبر. كما أكدت المسابقات مساء أمس الثلاثاء، الانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد
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الإمارات تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

ينتظر نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، لمواجهته في السوبر الإفريقي بأغسطس المقبل، وذلك بعد أن توج الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف.
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إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
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هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
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تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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