فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«طلقة حظ» الحلقة 23: إصابة مصطفى خاطر بطلق ناري

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
طلقة حظ
طلقة حظ
بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بمعرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، وتحذرها منه وأخبرتها بأنه تزوج عليها «نرمين» الفنانة إيمى سالم حيث تبين لها، أنها السكرتيرة الخاصة لـ«نيرمين» وأنهما كانتا تحاولان خداعها حتى يطلقها عبد الصبور، بعد أن تعرفت عليها من خلال مجموعة من الصور أعطتها لها من أجل عمل «عمل» لـ«عبد الصبور» حتى لا يتركها.
كما شهدت أحداث الحلقة لقاء «عبد الصبور»، برجل الأعمال وتاجر السلاح «منصور» الفنان أحمد ماهر، والذى يطالبه بأن يخبره بميعاد تسليم صفقة السلاح التى تنوى «نرمين» وشركائها بيعها قبل موعد تسليمها بخمس ساعات حتى يستطيع التحرك، فى الوقت الذى يتعرض «عبد الصبور»
اقرأ المزيد
محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة22 «طلقة حظ»: عودة مصطفى خاطر بعد الخطف

بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بعودة «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر إلى الفيلا التى يعيش فيها بعد أن تعرض للخطف فى الحلقة السابقة على يد عصابة رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ، فى الوقت الذى تحاول «نرمين» الفنانة إيمي سالم معرفة أين ذهب «عبد الصبور» ولماذا تغيب عن الفيلا دون أن يخبرها. وتمر أحداث المسلسل ويتذكر «عباس» الفنان محمد أنور من بداية الأحداث والسبب الذى جعلهم متورطين فى العديد من الجرائم.
مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة 13 «طلقة حظ».. مصطفى خاطر يتعرض للخطف من جديد

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بذهاب الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة إلى «نرمين» الفنانة إيمي سالم ليخبرها بأنه يمتلك أدلة جديدة من شأنها أن تعيد فتح قضية مقتل «شريف» المتهم فى قتله «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر وأنه سوف يقدمها للنيابة، ويؤكد لها أن جميع الأدلة الآن أصبحت ضد «عبد الصبور» وأنه سوف يحصل على إعدام هذه المرة، فى الوقت الذى تذهب فيه «نرمين» إلى الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» وقدمت الأدلة للشرطة، وتحذرها بأن تبتعد عن عبد الصبور وعن القضية بالكامل.
مسلسل-طلقة-حظ-2

الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
مسلسل-طلقة-حظ

«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org