«طلقة حظ» الحلقة 23: إصابة مصطفى خاطر بطلق ناري

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

طلقة حظ

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بمعرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، وتحذرها منه وأخبرتها بأنه تزوج عليها «نرمين» الفنانة إيمى سالم حيث تبين لها، أنها السكرتيرة الخاصة لـ«نيرمين» وأنهما كانتا تحاولان خداعها حتى يطلقها عبد الصبور، بعد أن تعرفت عليها من خلال مجموعة من الصور أعطتها لها من أجل عمل «عمل» لـ«عبد الصبور» حتى لا يتركها.

كما شهدت أحداث الحلقة لقاء «عبد الصبور»، برجل الأعمال وتاجر السلاح «منصور» الفنان أحمد ماهر، والذى يطالبه بأن يخبره بميعاد تسليم صفقة السلاح التى تنوى «نرمين» وشركائها بيعها قبل موعد تسليمها بخمس ساعات حتى يستطيع التحرك، فى الوقت الذى يتعرض «عبد الصبور»