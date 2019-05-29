مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار بالعاشر تعقد اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة قبل التنظيم.. الاستقرار على الاستعانة بـ1000 طاولة طعام.. و«بروفة» نهائية مساء اليوم

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

مائدة طعام - صورة أرشيفية

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».

شهد الاجتماع التأكيد على أن المائدة ستضم ألف طاولة، يتم ترقيمها من رقم 1 وحتى 1000، على أن يكون هناك قائدا لكل 50 طاولة، فيما جرى الاتفاق على أن يكون هناك زي موحد لكافة المشاركين في التنظيم، لكن الملفت في الأمر أن الجلسة كانت مليئة بالمواقف الإنسانية، إذ حضرها جموع مختلفة من المواطنين، منهم ربة منزل