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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار بالعاشر تعقد اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة قبل التنظيم.. الاستقرار على الاستعانة بـ1000 طاولة طعام.. و«بروفة» نهائية مساء اليوم
تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
مائدة طعام - صورة أرشيفية
مائدة طعام - صورة أرشيفية
عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
شهد الاجتماع التأكيد على أن المائدة ستضم ألف طاولة، يتم ترقيمها من رقم 1 وحتى 1000، على أن يكون هناك قائدا لكل 50 طاولة، فيما جرى الاتفاق على أن يكون هناك زي موحد لكافة المشاركين في التنظيم، لكن الملفت في الأمر أن الجلسة كانت مليئة بالمواقف الإنسانية، إذ حضرها جموع مختلفة من المواطنين، منهم ربة منزل
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إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وبذلك يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
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علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
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برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 72.14%، كما اعتمدت نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79.6%، وكذلك نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، معربة عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة الإمكانيات لدعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.
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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".
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الصحة: إصابة 17 شخصًا باختناق لاستنشاقهم غاز الكلور

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الإسكندرية، إصابة 17 شخصًا باختناق ونقلهم للمستشفى نتيجة استنشاق غاز الكلور، وذلك بمنطقة سيدى بشر شرق المدينة الساحلية، صباح اليوم الخميس، فيما أُصيب أهالى المنطقة بحالة من الفزع والهلع وعلى الفور أبلغوا شرطة النجدة ومديرية الشؤون الصحية وشركة المياه، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيين الأولى لمستشفى شرق المدينة وباقي الحالات لمستشفى رأس التين.
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